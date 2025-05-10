https://ria.ru/20250510/sdelka-2016142807.html

СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча

СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча - РИА Новости, 10.05.2025

СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T00:17:00+03:00

2025-05-10T00:17:00+03:00

2025-05-10T00:17:00+03:00

великобритания

сша

париж

дональд трамп

кир стармер

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", за которым следил британский политик, сообщает издание Independent, взявшее у Стармера интервью. Как пишет газета, Трамп позвонил Стармеру "прямо перед перерывом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, когда любимый британским политиком "Арсенал" проигрывал "ПСЖ" со счетом 1:0. "Сэр Кир принял звонок, отмахнувшись от попыток чиновников Даунинг-стрит позволить ему следить за игрой, и приступил к расширению сделки", - сообщает издание. В среду "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1. Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250504/ssha-2014884294.html

https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html

великобритания

сша

париж

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великобритания, сша, париж, дональд трамп, кир стармер