СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча
Independent: Стармер и Трамп обсуждали сделку в перерыве матча "ПСЖ-Арсенал"
© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", за которым следил британский политик, сообщает издание Independent, взявшее у Стармера интервью.
"Сэр Кир принял звонок, отмахнувшись от попыток чиновников Даунинг-стрит позволить ему следить за игрой, и приступил к расширению сделки", - сообщает издание.
В среду "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1.
Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.