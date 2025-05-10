Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:17 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/sdelka-2016142807.html
СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча
СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча - РИА Новости, 10.05.2025
СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T00:17:00+03:00
2025-05-10T00:17:00+03:00
великобритания
сша
париж
дональд трамп
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832860_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_28b021f0ae85c0158c93f2523e0e70fd.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", за которым следил британский политик, сообщает издание Independent, взявшее у Стармера интервью. Как пишет газета, Трамп позвонил Стармеру "прямо перед перерывом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, когда любимый британским политиком "Арсенал" проигрывал "ПСЖ" со счетом 1:0. "Сэр Кир принял звонок, отмахнувшись от попыток чиновников Даунинг-стрит позволить ему следить за игрой, и приступил к расширению сделки", - сообщает издание. В среду "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1. Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250504/ssha-2014884294.html
https://ria.ru/20250501/tramp-2014532474.html
великобритания
сша
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832860_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_42583832df2875e56911f28842b24aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, сша, париж, дональд трамп, кир стармер
Великобритания, США, Париж, Дональд Трамп, Кир Стармер
СМИ: Стармер и Трамп обсуждали торговую сделку в перерыве футбольного матча

Independent: Стармер и Трамп обсуждали сделку в перерыве матча "ПСЖ-Арсенал"

© AP Photo / Adrian DennisКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп обсуждали детали новой торговой сделки между странами в перерыве футбольного матча французского "ПСЖ" и английского "Арсенала", за которым следил британский политик, сообщает издание Independent, взявшее у Стармера интервью.
Как пишет газета, Трамп позвонил Стармеру "прямо перед перерывом" в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, когда любимый британским политиком "Арсенал" проигрывал "ПСЖ" со счетом 1:0.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Советник Трампа назвал Британию угодливым слугой Китая
4 мая, 14:30
"Сэр Кир принял звонок, отмахнувшись от попыток чиновников Даунинг-стрит позволить ему следить за игрой, и приступил к расширению сделки", - сообщает издание.
В среду "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и вышел в финал турнира. Встреча в Париже завершилась со счетом 2:1.
Трамп в четверг выразил уверенность, что Вашингтон очень близок к заключению новых торговых соглашений после первой сделки с Великобританией. По его словам, торговая сделка открывает Штатам доступ на сельскохозяйственный и другие рынки Великобритании. В частности, значительно расширится доступ для американской говядины и этанола. Трамп добавил, что Великобритания также снизит или устранит многие нетарифные барьеры.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
"Мучает умы": в Британии забили тревогу из-за поведения Трампа
1 мая, 05:16
 
ВеликобританияСШАПарижДональд ТрампКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала