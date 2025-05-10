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Россия и Вьетнам выступили против введения незаконных санкций
Россия и Вьетнам выступили против введения незаконных санкций - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам выступили против введения незаконных санкций
Россия и Вьетнам выступают против введения односторонних незаконных санкций, а также разделительных линий по идеологическим соображениям, говорится в совместной РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:24:00+03:00
2025-05-10T17:24:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам выступают против введения односторонних незаконных санкций, а также разделительных линий по идеологическим соображениям, говорится в совместной декларации об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе, опубликованной на сайте Кремля. "Стороны не поддерживают введение односторонних санкций, не соответствующих международному праву и не утвержденных Советом Безопасности ООН, а также проведение разделительных линий по идеологическим соображениям", - говорится в документе. Соответствующий документ был подписан в рамках официального визита Генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Россию.
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россия, вьетнам, то лам, оон, в мире
Россия, Вьетнам, То Лам, ООН, В мире
Россия и Вьетнам выступили против введения незаконных санкций
РФ и Вьетнам выступают против введения односторонних незаконных санкций