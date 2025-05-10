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Туск назвал условие для усиления санкций против России - РИА Новости, 10.05.2025
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16:56 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016226813.html
Туск назвал условие для усиления санкций против России
Туск назвал условие для усиления санкций против России - РИА Новости, 10.05.2025
Туск назвал условие для усиления санкций против России
Запад готов усилить антироссийские санкции, если Кремль не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и мирные переговоры, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:56:00+03:00
2025-05-10T16:56:00+03:00
в мире
россия
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сергей лавров
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Запад готов усилить антироссийские санкции, если Кремль не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Киеве, где он находится с визитом вместе с рядом других европейских лидеров. Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов. "Наша готовность и решительность, это подтвердили все участники встречи, а также президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре", заключается в том, что "если это предложение прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров будет отметено, то мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего запада вокруг Украины", - сказал Туск. Он добавил, что относительно перспективы прекращения огня инициаторы данного предложения являются "осторожными оптимистами". Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013934598.html
https://ria.ru/20250510/makron-2016216283.html
https://ria.ru/20250429/italiya-2013967004.html
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в мире, россия, украина, киев, дональд туск, дональд трамп, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дональд Туск, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Туск назвал условие для усиления санкций против России

Туск: Запад готов усилить санкции, если Москва не согласится на прекращение огня

© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 мая – РИА Новости. Запад готов усилить антироссийские санкции, если Кремль не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня и мирные переговоры, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам в Киеве, где он находится с визитом вместе с рядом других европейских лидеров.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц выразил надежду на то, что на этих выходных сторонам конфликта удастся договориться о 30-дневном прекращении огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что тема перемирия на Украине, которое предложила администрация президента США Дональда Трампа, была сразу же поддержана Россией, но с оговоркой об огромном числе нюансов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Эксперт рассказал, что подтолкнет Трампа к прекращению помощи Киеву
28 апреля, 20:42
"Наша готовность и решительность, это подтвердили все участники встречи, а также президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре", заключается в том, что "если это предложение прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров будет отметено, то мы готовы к усилению санкций и к дальнейшему сосредоточению всего запада вокруг Украины", - сказал Туск.
Он добавил, что относительно перспективы прекращения огня инициаторы данного предложения являются "осторожными оптимистами".
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль. Минобороны РФ в субботу сообщило, что российские Вооруженные силы продолжают соблюдать режим прекращения огня. При этом ВС РФ зеркально реагируют на нарушения перемирия со стороны ВСУ, добавили в ведомстве. По данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня 9318 раз.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Макрон: США готовы обеспечить мониторинг прекращения огня на Украине
Вчера, 16:02
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, долгосрочное решение украинского кризиса нельзя обеспечить лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения, нужно искоренить его первопричины, в том числе устранить угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО на восток и попыток втягивания Украины в Североатлантический альянс. Не менее важно добиться полного соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем киевского режима, который после насильственного захвата власти в 2014 году ведет линию на истребление всего, что связано с Россией.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение президента РФ - это начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий, а перемирие на 30 дней, которого требует Украина, в данной ситуации "рассматривается как предварительное условие".
Подготовка Красной площади в Москве ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Италии оценили объявление перемирия в дни 80-летия Победы
29 апреля, 07:19
 
В миреРоссияУкраинаКиевДональд ТускДональд ТрампСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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