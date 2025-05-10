https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016187779.html

В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России

В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России - РИА Новости, 10.05.2025

В Кремле прокомментировали заявления о новых санкциях против России

Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет при необходимости минимизировать последствия новых ограничений, которые могут быть введены европейскими... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:54:00+03:00

2025-05-10T11:54:00+03:00

2025-05-10T11:59:00+03:00

россия

санкции в отношении россии

реакция на санкции

дмитрий песков

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эммануэль макрон

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия привыкла к санкциям и уже понимает, как будет при необходимости минимизировать последствия новых ограничений, которые могут быть введены европейскими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу "коалиции желающих". В совместном заявлении до этого они пригрозили России санкциями за непринятие условий киевского режима по перемирию."Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину, комментируя заявления лидеров европейских стран об угрозе новых санкций в отношении Москвы.

https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

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франция

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Ольга Фомченкова

россия, санкции в отношении россии, реакция на санкции, дмитрий песков, франция, германия, эммануэль макрон, фридрих мерц, экономика