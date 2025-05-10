Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
Макрон: новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.
"Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — сказал политик.
В субботу Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями за непринятие условий Украины по перемирию.
Макрон добавил, что санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами. При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на диалог с Москвой.
Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.
Мирные инициативы Москвы
Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
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