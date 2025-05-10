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Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 10.05.2025 (обновлено: 12:30 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025
Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями
Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:34:00+03:00
2025-05-10T12:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
эммануэль макрон
владимир зеленский
фридрих мерц
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — сказал политик.Макрон добавил, что санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами. При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на диалог с Москвой.Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
https://ria.ru/20250509/makron-2016133770.html
https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html
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в мире, россия, украина, москва, эммануэль макрон, владимир зеленский, фридрих мерц, нато, верховная рада украины, санкции в отношении россии, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, киев
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Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями

Макрон: новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI.
"Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — сказал политик.
Президент Франции Эммануэль Макрон и начальник Генерального штаба обороны Франции генерал Тьерри Буркхард на церемонии, посвященной 80-й годовщине Дня Победы в Париже. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Во Франции высмеяли Макрона на фоне Дня Победы в Москве
Вчера, 23:27

В субботу Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу коалиции желающих. До этого в совместном заявлении они пригрозили России ограничениями за непринятие условий Украины по перемирию.

Макрон добавил, что санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами. При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на диалог с Москвой.
Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков заявил, что Киев не готов к немедленному началу переговоров
04:46

Мирные инициативы Москвы

Президент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
До последнего украинца: как НАТО втащила Киев в войну против России
6 мая, 08:00
Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Россию ждет новая победа над старым злом
7 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийФридрих МерцНАТОВерховная Рада УкраиныСанкции в отношении РоссииДмитрий ПесковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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