https://ria.ru/20250510/sanktsii-2016185219.html

Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями

Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями - РИА Новости, 10.05.2025

Макрон пригрозил России из Киева новыми санкциями

Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:34:00+03:00

2025-05-10T11:34:00+03:00

2025-05-10T12:30:00+03:00

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ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости. Новый пакет санкций против России могут ввести в течение нескольких дней в случае отказа Москвы принять условия перемирия на 30 дней, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу LCI."Для нас это ближайшие дни, когда мы должны быть в состоянии ввести новый пакет санкций", — сказал политик.Макрон добавил, что санкции будут гораздо "жестче для российской экономики" и должны "в некотором роде действовать как сдерживающий фактор". Также он заявил о готовности способствовать проведению прямых переговоров между сторонами. При этом Киев нарушил все перемирия и до сих пор не отменил запрет на диалог с Москвой.Комментируя угрозы со стороны европейских лидеров, представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что пугать Россию новыми ограничениями — дело пустое.Мирные инициативы МосквыПрезидент Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно действует с нуля часов с 7 на 8 мая до полуночи с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ не прекратили огонь. Так, в пятницу украинские боевики предприняли четыре попытки прорыва через границу в Курской и Белгородской областях.Российский лидер уже выступал с подобной инициативой — накануне Пасхи он объявил перемирие на 30 часов. Оно начало действовать в 18:00 мск 19 апреля и продлилось до 00:00 мск 21 апреля. Как подчеркнули в Минобороны, группировки войск в зоне СВО строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.ВСУ же продолжали налеты на российские города. По данным ведомства, противник нарушил перемирие 4900 раз. Кроме ударов артиллерией и дронами, украинские боевики предприняли шесть безуспешных попыток атак в ДНР и Курской области.

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https://ria.ru/20250510/peskov-2016151403.html

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https://ria.ru/20250507/rossiya-2015293882.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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