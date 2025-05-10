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В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.05.2025
В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Аэропорт "Кадала" в Чите открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аэропорт "Кадала" в Чите открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее в 9.10 мск аэропорт вводил ограничения из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара."Читинский аэропорт открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.
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чита, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Чита, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов