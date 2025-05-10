https://ria.ru/20250510/samolet-2016184379.html

В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - РИА Новости, 10.05.2025

В аэропорту в Чите сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Аэропорт "Кадала" в Чите открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Аэропорт "Кадала" в Чите открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее в 9.10 мск аэропорт вводил ограничения из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара."Читинский аэропорт открыт на прием и выпуск воздушных судов с 11.10 мск", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250508/aeroporty-2015847827.html

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