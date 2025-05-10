https://ria.ru/20250510/rumyniya-2015524909.html

"Их победа неизбежна". Другу России грозит уничтожение

"Их победа неизбежна". Другу России грозит уничтожение - РИА Новости, 10.05.2025

"Их победа неизбежна". Другу России грозит уничтожение

В Румынии на президентских выборах побеждает "самый большой фанат" президента США Дональда Трампа — Джордже Симион. В его планах — сделать НАТО сильнее и... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T08:00:00+03:00

2025-05-10T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В Румынии на президентских выборах побеждает "самый большой фанат" президента США Дональда Трампа — Джордже Симион. В его планах — сделать НАТО сильнее и захватить Молдавию. Что происходит в Бухаресте — в материале РИА Новости.Второй ТрампПо данным ЦИК Румынии, первый тур выиграл глава "Альянса объединения румын" (АОР) Джордже Симион. За него проголосовали 40,96% избирателей. На втором месте — мэр Бухареста Никошур Дан: 20,99% поддержки."Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию — свободную, уважаемую, суверенную страну", — объявил Симион.Между тем в прошлом году в первом туре президентской гонки Симион набрал 13,86%, а лидером стал бывший член АОР Кэлин Джорджеску, получивший 22,94%. Как известно, румынские власти решили отменить те выборы, объяснив это якобы вмешательством России в избирательный процесс. Тем не менее Симион поддержал бывшего соратника и даже пообещал сделать его премьер-министром, если на то будет воля народа.Правда, взгляды политиков серьезно расходятся по ряду вопросов. Например, Джорджеску — противник НАТО и Евросоюза, а Симион называет себя поклонником Дональда Трампа и хочет, чтобы Бухарест стал важной опорой Североатлантического альянса. "Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов", — заявил он иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков. Также кандидат в президенты пообещал создать в ЕС альянс в духе MAGA (лозунг трампистов — "Make America Great Again" — "Сделаем Америку снова великой").В то же время Симион не признает независимость Молдавии и считает, что она должна вернуться в состав Румынии. В том числе это касается Приднестровья."Не вижу никаких аргументов в пользу того, чтобы второе румынское государство продолжало существовать в ином составе, — говорил Симион. — Конечно, я не желаю сохранения молдавской государственности, отличной от румынской. Я люблю Румынию от Днестра до Тисы".Кроме того, лидер АОР претендует на часть территории Украины (Северная Буковина) и обещает остановить поставки оружия Киеву.В ожидании неизбежногоКак показывают румынские опросы, в основном за лидера АОР голосуют бедные и плохо образованные жители сельской местности. Именно эта категория румын больше всего разочарована правящей элитой. Причем их претензии небезосновательны: средний доход румынских домохозяйств — всего лишь треть от общеевропейского уровня, а пятая часть жителей республики вынуждена работать за границей.Избиратели Дана, напротив, в основном жители Бухареста и представители среднего класса. Примечательно, что ранее он создал партию "Союз спасения Румынии" (ССР), ставшую третьей по величине политической силой в стране. Тем не менее Дан покинул ее из-за споров вокруг вопроса о том, что такое брак. Его однопартийцы считали, что это необязательно должен быть союз мужчины и женщины, а он предлагал вообще не занимать какую-либо сторону, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей.Незадолго до первого тура выборов социологическое агентство MKOR предсказало, что за Симиона проголосуют 31% избирателей, а за Дана — 22,7%. При этом во втором туре мэр Бухареста должен был победить с перевесом в четыре процента. Социологи ошиблись на девять процентов, так что шансы лидера АОР стать президентом можно расценивать как довольно высокие.Логический конецНаучный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая отмечает, что по сравнению с 2024 годом ситуация для правящей элиты Румынии стала намного хуже. В частности, Симиона поддержало в два раза больше избирателей, чем Джорджеску — рекордный показатель для правых политиков в стране."Видимо, власти надеялись, что, отменив прошлогодние президентские выборы, со второй попытки смогут провести своего кандидата во второй тур и консолидировать вокруг него голоса всех противников ультраправых. Но Крин Антонеску получил только 20% и не прошел. При этом Дан — заурядный правый популист, который вряд ли сможет объединить вокруг себя 60% избирателей. В свою очередь, Симион заручился поддержкой людей, расстроенных прошлогодним беспределом, и теперь его победа выглядит предрешенной", — считает Шумицкая.Впрочем, она не исключает, что правительство не сдастся даже в такой ситуации. Во-первых, Симиона могут обвинить в связях с фашистскими организациями, а затем использовать это как повод для снятия кандидата с предвыборной гонки. Во-вторых, выборы можно отменить, так же как и в 2024 году."Румыния — крайне коррумпированное государство. В прошлом году Конституционный суд отменил выборы, не придумав законной причины. Ее до сих пор нет. Значит, все может повториться", — сказала Шумицкая.С ее точки зрения, наиболее логичным было бы дать лидеру АОР победить, а затем наблюдать за тем, как он разрушит политическую систему страны. Несмотря на то что Румыния — парламентская республика, без подписи президента решения не могут вступить в силу. Соответственно, Симион заблокирует работу правительства, правящая коалиция попытается организовать импичмент, однако ей не хватит голосов. Президент ответит инициативой по роспуску парламента, но тоже не получит достаточной поддержки. И так они будут бороться друг с другом как минимум до парламентских выборов в 2028-м.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что власти Румынии вряд ли решатся на повторную отмену выборов. Рост популярности Симиона с 13% до 40% должен был подсказать им, что дальше может быть еще хуже. "Так как премьер-министр Марчел Чолаку уже заявил об отставке, видимо, власти признали поражение. При этом победа Симиона — заслуга его противников. Они сделали все для того, чтобы лишиться поддержки населения", — указывает Денисов.Вместе с тем он уверен, что Симиону вряд ли удастся провести какие-то позитивные реформы — у него нет ни политического опыта, ни четкой программы. По мнению эксперта, Симион — румынский националист, испытывающий фантомные боли, связанные с Россией и социалистическим прошлым. Тем не менее такой президент станет раздражающим фактором для европейской стабильности.

https://ria.ru/20250409/rumyniya-2010039260.html

https://ria.ru/20250313/rumyniya-2004516984.html

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в мире, румыния, россия, джордже симион, дональд трамп