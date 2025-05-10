"Их победа неизбежна". Другу России грозит уничтожение
Политолог Шумицкая: власти Румынии могут вновь отменить президентские выборы
© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО на авиабазе в Румынии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости, Михаил Катков. В Румынии на президентских выборах побеждает "самый большой фанат" президента США Дональда Трампа — Джордже Симион. В его планах — сделать НАТО сильнее и захватить Молдавию. Что происходит в Бухаресте — в материале РИА Новости.
Второй Трамп
По данным ЦИК Румынии, первый тур выиграл глава "Альянса объединения румын" (АОР) Джордже Симион. За него проголосовали 40,96% избирателей. На втором месте — мэр Бухареста Никошур Дан: 20,99% поддержки.
© AP Photo / Vadim GhirdaКандидат в президенты Румынии Джордже Симион
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион
"Это не просто победа на выборах, это победа румынского достоинства. Это победа тех, кто не потерял надежду, тех, кто все еще верит в Румынию — свободную, уважаемую, суверенную страну", — объявил Симион.
Между тем в прошлом году в первом туре президентской гонки Симион набрал 13,86%, а лидером стал бывший член АОР Кэлин Джорджеску, получивший 22,94%. Как известно, румынские власти решили отменить те выборы, объяснив это якобы вмешательством России в избирательный процесс. Тем не менее Симион поддержал бывшего соратника и даже пообещал сделать его премьер-министром, если на то будет воля народа.
Правда, взгляды политиков серьезно расходятся по ряду вопросов. Например, Джорджеску — противник НАТО и Евросоюза, а Симион называет себя поклонником Дональда Трампа и хочет, чтобы Бухарест стал важной опорой Североатлантического альянса. "Мы — трампистская партия, которая сделает Румынию сильным партнером в НАТО и сильным союзником Соединенных Штатов", — заявил он иностранным СМИ незадолго до закрытия избирательных участков. Также кандидат в президенты пообещал создать в ЕС альянс в духе MAGA (лозунг трампистов — "Make America Great Again" — "Сделаем Америку снова великой").
© AP Photo / Vadim GhirdaКэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса
© AP Photo / Vadim Ghirda
Кэлин Джорджеску покидает Генеральную прокуратуру после допроса
В то же время Симион не признает независимость Молдавии и считает, что она должна вернуться в состав Румынии. В том числе это касается Приднестровья.
"Не вижу никаких аргументов в пользу того, чтобы второе румынское государство продолжало существовать в ином составе, — говорил Симион. — Конечно, я не желаю сохранения молдавской государственности, отличной от румынской. Я люблю Румынию от Днестра до Тисы".
Кроме того, лидер АОР претендует на часть территории Украины (Северная Буковина) и обещает остановить поставки оружия Киеву.
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В ожидании неизбежного
Как показывают румынские опросы, в основном за лидера АОР голосуют бедные и плохо образованные жители сельской местности. Именно эта категория румын больше всего разочарована правящей элитой. Причем их претензии небезосновательны: средний доход румынских домохозяйств — всего лишь треть от общеевропейского уровня, а пятая часть жителей республики вынуждена работать за границей.
© AP Photo / Andreea AlexandruПарламентские выборы в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Парламентские выборы в Румынии
Избиратели Дана, напротив, в основном жители Бухареста и представители среднего класса. Примечательно, что ранее он создал партию "Союз спасения Румынии" (ССР), ставшую третьей по величине политической силой в стране. Тем не менее Дан покинул ее из-за споров вокруг вопроса о том, что такое брак. Его однопартийцы считали, что это необязательно должен быть союз мужчины и женщины, а он предлагал вообще не занимать какую-либо сторону, чтобы не отпугнуть консервативных избирателей.
Незадолго до первого тура выборов социологическое агентство MKOR предсказало, что за Симиона проголосуют 31% избирателей, а за Дана — 22,7%. При этом во втором туре мэр Бухареста должен был победить с перевесом в четыре процента. Социологи ошиблись на девять процентов, так что шансы лидера АОР стать президентом можно расценивать как довольно высокие.
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Логический конец
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая отмечает, что по сравнению с 2024 годом ситуация для правящей элиты Румынии стала намного хуже. В частности, Симиона поддержало в два раза больше избирателей, чем Джорджеску — рекордный показатель для правых политиков в стране.
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
"Видимо, власти надеялись, что, отменив прошлогодние президентские выборы, со второй попытки смогут провести своего кандидата во второй тур и консолидировать вокруг него голоса всех противников ультраправых. Но Крин Антонеску получил только 20% и не прошел. При этом Дан — заурядный правый популист, который вряд ли сможет объединить вокруг себя 60% избирателей. В свою очередь, Симион заручился поддержкой людей, расстроенных прошлогодним беспределом, и теперь его победа выглядит предрешенной", — считает Шумицкая.
Впрочем, она не исключает, что правительство не сдастся даже в такой ситуации. Во-первых, Симиона могут обвинить в связях с фашистскими организациями, а затем использовать это как повод для снятия кандидата с предвыборной гонки. Во-вторых, выборы можно отменить, так же как и в 2024 году.
© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Румынии
"Румыния — крайне коррумпированное государство. В прошлом году Конституционный суд отменил выборы, не придумав законной причины. Ее до сих пор нет. Значит, все может повториться", — сказала Шумицкая.
С ее точки зрения, наиболее логичным было бы дать лидеру АОР победить, а затем наблюдать за тем, как он разрушит политическую систему страны. Несмотря на то что Румыния — парламентская республика, без подписи президента решения не могут вступить в силу. Соответственно, Симион заблокирует работу правительства, правящая коалиция попытается организовать импичмент, однако ей не хватит голосов. Президент ответит инициативой по роспуску парламента, но тоже не получит достаточной поддержки. И так они будут бороться друг с другом как минимум до парламентских выборов в 2028-м.
© AP Photo / Andreea AlexandruАкция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
© AP Photo / Andreea Alexandru
Акция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов полагает, что власти Румынии вряд ли решатся на повторную отмену выборов. Рост популярности Симиона с 13% до 40% должен был подсказать им, что дальше может быть еще хуже. "Так как премьер-министр Марчел Чолаку уже заявил об отставке, видимо, власти признали поражение. При этом победа Симиона — заслуга его противников. Они сделали все для того, чтобы лишиться поддержки населения", — указывает Денисов.
Вместе с тем он уверен, что Симиону вряд ли удастся провести какие-то позитивные реформы — у него нет ни политического опыта, ни четкой программы. По мнению эксперта, Симион — румынский националист, испытывающий фантомные боли, связанные с Россией и социалистическим прошлым. Тем не менее такой президент станет раздражающим фактором для европейской стабильности.