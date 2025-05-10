Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства
Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по безопасности судоходства
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по обеспечению свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Договорились координировать действия по обеспечению безопасности и свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, выступать за сдержанность и отказ от применения силы или угрозы силой, решать разногласия мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г", - говорится в тексте декларации.