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Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства - РИА Новости, 10.05.2025
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18:29 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/rossija-2016239823.html
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства
Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по обеспечению свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, говорится в совместной декларации двух... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:29:00+03:00
2025-05-10T18:29:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по обеспечению свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Договорились координировать действия по обеспечению безопасности и свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, выступать за сдержанность и отказ от применения силы или угрозы силой, решать разногласия мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г", - говорится в тексте декларации.
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в мире, россия, вьетнам, оон
В мире, Россия, Вьетнам, ООН
Россия и Вьетнам договорились обеспечивать свободу судоходства

Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по безопасности судоходства

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились координировать усилия по обеспечению свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Договорились координировать действия по обеспечению безопасности и свободы судоходства, воздушной навигации и торговли, выступать за сдержанность и отказ от применения силы или угрозы силой, решать разногласия мирными средствами в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г", - говорится в тексте декларации.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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