https://ria.ru/20250510/rossija-2016236511.html

Россия и Вьетнам назвали визит То Лама в Москву исторической вехой

Россия и Вьетнам назвали визит То Лама в Москву исторической вехой - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам назвали визит То Лама в Москву исторической вехой

Россия и Вьетнам считают официальный визит генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исторической... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:54:00+03:00

2025-05-10T17:54:00+03:00

2025-05-10T17:54:00+03:00

вьетнам

россия

москва

то лам

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают официальный визит генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исторической вехой в развитии двусторонних отношений, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "Стороны считают, что официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Российскую Федерацию и его участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне имеют исключительно важное значение и являются новой исторической вехой в развитии российско-вьетнамских отношений", - говорится в тексте декларации.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

вьетнам

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, москва, то лам, владимир путин