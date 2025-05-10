Россия и Вьетнам назвали визит То Лама в Москву исторической вехой
РФ и Вьетнам назвали визит генсека ЦК КПВ То Лама в Москву исторической вехой
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам считают официальный визит генсека ЦК компартии Вьетнама То Лама в Москву по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне исторической вехой в развитии двусторонних отношений, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"Стороны считают, что официальный визит Генерального секретаря ЦК КПВ в Российскую Федерацию и его участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне имеют исключительно важное значение и являются новой исторической вехой в развитии российско-вьетнамских отношений", - говорится в тексте декларации.
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