https://ria.ru/20250510/rossija-2016228058.html

Россия и Вьетнам заявили о взаимном доверии в сфере обороны

Россия и Вьетнам заявили о взаимном доверии в сфере обороны - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам заявили о взаимном доверии в сфере обороны

Сотрудничество РФ и Вьетнама в сфере обороны и безопасности базируется на взаимном доверии, способствует обеспечению мира и стабильности, говорится в совместной РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:08:00+03:00

2025-05-10T17:08:00+03:00

2025-05-10T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Вьетнама в сфере обороны и безопасности базируется на взаимном доверии, способствует обеспечению мира и стабильности, говорится в совместной декларации двух стран. Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля. "За 75 лет с момента установления дипломатических отношений стороны достигли важных результатов во всех сферах… традиционное сотрудничество в сфере обороны и безопасности остается одним из основных элементов всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, базируется на взаимном доверии, осуществляется в соответствии с международным правом, способствует обеспечению мира и стабильности в регионе и мире", - говорится в документе.Стороны подтвердили, что сотрудничество в области обороны и безопасности остается важной составляющей российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.Россия и Вьетнам также подчеркнули необходимость его укрепления "на основе высокого доверия, повышения эффективности в интересах своевременного реагирования на актуальные вызовы" и отметили, что "взаимодействие в данной сфере не направлено против третьих стран".

https://ria.ru/20250510/putin-2016220221.html

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