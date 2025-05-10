Россия и Вьетнам заявили о взаимном доверии в сфере обороны
Сотрудничество России и Вьетнама в сфере обороны основано на доверии
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Вьетнама в сфере обороны и безопасности базируется на взаимном доверии, способствует обеспечению мира и стабильности, говорится в совместной декларации двух стран.
Совместная декларация об основных направлениях российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства на новом этапе опубликована на сайте Кремля.
"За 75 лет с момента установления дипломатических отношений стороны достигли важных результатов во всех сферах… традиционное сотрудничество в сфере обороны и безопасности остается одним из основных элементов всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом, базируется на взаимном доверии, осуществляется в соответствии с международным правом, способствует обеспечению мира и стабильности в регионе и мире", - говорится в документе.
Стороны подтвердили, что сотрудничество в области обороны и безопасности остается важной составляющей российско-вьетнамских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства.
Россия и Вьетнам также подчеркнули необходимость его укрепления "на основе высокого доверия, повышения эффективности в интересах своевременного реагирования на актуальные вызовы" и отметили, что "взаимодействие в данной сфере не направлено против третьих стран".