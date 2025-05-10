https://ria.ru/20250510/rossija-2016225242.html

Россия и Вьетнам подписали меморандум по биомедицине

Россия и Вьетнам подписали меморандум по биомедицине - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам подписали меморандум по биомедицине

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его коллега из Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины, передает... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:46:00+03:00

2025-05-10T16:46:00+03:00

2025-05-10T16:46:00+03:00

здоровье - общество

россия

вьетнам

михаил мурашко

алексей кузнецов

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его коллега из Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины, передает корреспондент РИА Новости. "Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами. Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в рамках меморандума РФ и Вьетнам будут заниматься обменом аналитической информацией в области биомедицины, повышением квалификации медицинских работников. Также стороны будут заниматься обменом специалистами и делегациями, участвовать в съездах и научных конференциях. "В рамках встречи было отмечено, что между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам традиционно теплые и дружеские отношения, что находит свое отражение на наше взаимодействие в сфере здравоохранения", - добавил Кузнецов.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015502765.html

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, вьетнам, михаил мурашко, алексей кузнецов