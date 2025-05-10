Россия и Вьетнам подписали меморандум по биомедицине
Россия и Вьетнам подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и его коллега из Вьетнама Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины, передает корреспондент РИА Новости.
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"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Альбертович Мурашко и министр здравоохранения Социалистической Республики Вьетнам Дао Хонг Лан подписали меморандум о взаимопонимании в области биомедицины", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
Как уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в рамках меморандума РФ и Вьетнам будут заниматься обменом аналитической информацией в области биомедицины, повышением квалификации медицинских работников. Также стороны будут заниматься обменом специалистами и делегациями, участвовать в съездах и научных конференциях.
"В рамках встречи было отмечено, что между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам традиционно теплые и дружеские отношения, что находит свое отражение на наше взаимодействие в сфере здравоохранения", - добавил Кузнецов.
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