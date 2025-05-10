https://ria.ru/20250510/rossija-2016224829.html

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования - РИА Новости, 10.05.2025

Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:43:00+03:00

2025-05-10T16:43:00+03:00

2025-05-10T16:43:00+03:00

вьетнам

россия

владимир путин

то лам

валерий фальков

мгимо

образование - общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Россия и Вьетнам заключили соглашение о проведении конкурсов совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов, в церемонии принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Кроме того, ряд российский и вьетнамских вузов подписали документы о взаимодействии. Так, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия имени Хо Ши Мина во Вьетнаме заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016193543.html

вьетнам

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вьетнам, россия, владимир путин, то лам, валерий фальков, мгимо, образование - общество