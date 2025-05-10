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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования - РИА Новости, 10.05.2025
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16:43 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/rossija-2016224829.html
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования
Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:43:00+03:00
2025-05-10T16:43:00+03:00
вьетнам
россия
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то лам
валерий фальков
мгимо
образование - общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Россия и Вьетнам заключили соглашение о проведении конкурсов совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов, в церемонии принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков. Кроме того, ряд российский и вьетнамских вузов подписали документы о взаимодействии. Так, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия имени Хо Ши Мина во Вьетнаме заключили соглашение о сотрудничестве. Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.
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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, валерий фальков, мгимо, образование - общество
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, Валерий Фальков, МГИМО, Образование - Общество
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования

Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в сфере образования

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония подписания документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама
Церемония подписания документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония подписания документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Россия и Вьетнам заключили соглашение о проведении конкурсов совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов, в церемонии принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Кроме того, ряд российский и вьетнамских вузов подписали документы о взаимодействии. Так, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия имени Хо Ши Мина во Вьетнаме заключили соглашение о сотрудничестве.
Церемония обмена подписанными документами прошла в субботу в Большом Кремлевском дворце по итогам переговоров Путина и То Лама.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Вчера, 12:41
 
ВьетнамРоссияВладимир ПутинТо ЛамВалерий ФальковМГИМООбразование - Общество
 
 
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