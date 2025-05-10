Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере образования
Россия и Вьетнам подписали документы о сотрудничестве в сфере образования
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония подписания документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама
© Фотохост-агентство РИА Новости
Церемония подписания документов по итогам встречи президента России Владимира Путина и генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама То Лама
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам подписали ряд документов о сотрудничестве в сфере образования по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК компартии Вьетнама То Лама в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Россия и Вьетнам заключили соглашение о проведении конкурсов совместных российско-вьетнамских научно-исследовательских проектов, в церемонии принял участие министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.
Кроме того, ряд российский и вьетнамских вузов подписали документы о взаимодействии. Так, МГИМО и Ханойский государственный университет подписали меморандум о взаимопонимании, а РАНХиГС и Государственная политическая академия имени Хо Ши Мина во Вьетнаме заключили соглашение о сотрудничестве.