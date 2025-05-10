https://ria.ru/20250510/rossija-2016223773.html
Россия развивает отношения с большим количеством стран, заявил Песков
Россия развивает отношения с большим количеством стран, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2025
Россия развивает отношения с большим количеством стран, заявил Песков
Россия активно развивает отношения с большим количеством стран и будет делать это дальше, заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:39:00+03:00
2025-05-10T16:39:00+03:00
2025-05-10T16:39:00+03:00
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия активно развивает отношения с большим количеством стран и будет делать это дальше, заявил в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран. Собственно, во всех направлениях, где проявляется интерес к сотрудничеству с нашей страной. И мы будем делать это дальше", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250510/peskov-2016222322.html
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россия, дмитрий песков
Россия развивает отношения с большим количеством стран, заявил Песков
Песков: Россия активно развивает отношения с большим количеством стран