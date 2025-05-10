https://ria.ru/20250510/rossija-2016222027.html

Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин

Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:30:00+03:00

2025-05-10T16:30:00+03:00

2025-05-10T16:30:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку. "Мы очень ценим что во Вьетнаме уделяется большое внимание изучению русского языка", - сказал глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что русский язык включен в качестве первого иностранного в учебный курс средней школы во Вьетнаме.

https://ria.ru/20250304/putin-2003064221.html

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вьетнам, россия, владимир путин, в мире