https://ria.ru/20250510/rossija-2016222027.html
Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин
Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:30:00+03:00
2025-05-10T16:30:00+03:00
2025-05-10T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку. "Мы очень ценим что во Вьетнаме уделяется большое внимание изучению русского языка", - сказал глава государства по итогам российско-вьетнамских переговоров. Путин отметил, что русский язык включен в качестве первого иностранного в учебный курс средней школы во Вьетнаме.
https://ria.ru/20250304/putin-2003064221.html
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вьетнам, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, В мире
Россия ценит отношение Вьетнама к русскому языку, заявил Путин
Путин: Россия очень ценит отношение Вьетнама к русскому языку