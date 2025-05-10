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Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере - РИА Новости, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:13:00+03:00
2025-05-10T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнам договорились о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере, передает корреспондент РИА Новости. "Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Николаевич Чернышенко и вице-премьер правительства, министр иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Буй Тхань Шон осуществляют обмен подписанными соглашением о дальнейшем сотрудничестве в нефтегазовой сфере", - объявили на торжественной церемонии подписания совместных документов с представителями Вьетнама.В частности, были подписаны соглашение между правительством РФ и правительством Вьетнама о расширении зоны деятельности в области геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе республики и на территории РФ, протоколы, актуализирующие соглашения о дальнейшем сотрудничестве в данной области, а также договор купли-продажи природного газа с Блока 12/11 между АО "Зарубежнефть", государственной промышленно-энергетической группой Вьетнама "Петровьетнам" и "Петровьетнам Газ".Список документов опубликован на сайте Кремля.
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россия, вьетнам, зарубежнефть, экономика
Россия, Вьетнам, Зарубежнефть, Экономика
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
РФ и Вьетнам договорились о продолжении сотрудничества в нефтегазовой сфере