https://ria.ru/20250510/rossija-2016149597.html

Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции

Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 10.05.2025

Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции

Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции, включая Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T03:57:00+03:00

2025-05-10T03:57:00+03:00

2025-05-10T03:57:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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олег степанов

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции, включая Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Мы благодарны всем, кто сражался за общее дело на полях сражений и в тылу. Конечно, мы помним братство с союзниками по антигитлеровской коалиции, которая включала и Канаду", - сказал посол во время выступления на мероприятии в российском диппредставительстве по случаю Дня Победы. Российских посол напомнил про вклад и помощь Канады, в том числе "на опасных маршрутах арктических конвоев". "Наши союзники продемонстрировали высочайшее мужество и профессионализм… Русские люди помнят это и по сей день", - подчеркнул Степанов. Участие в торжественных мероприятиях в посольстве РФ в Канаде приняли около 150 гостей, включая руководителей различных дипломатических миссий. При этом представители канадских властей отсутствовали в посольстве, несмотря на то, что были также приглашены.

https://ria.ru/20250507/kanada-2015691417.html

https://ria.ru/20250508/kanada-2015724373.html

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в мире, россия, канада, оттава, олег степанов, 80-летие победы в великой отечественной войне