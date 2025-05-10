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Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции
Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции - РИА Новости, 10.05.2025
Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции
Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции, включая Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T03:57:00+03:00
2025-05-10T03:57:00+03:00
2025-05-10T03:57:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции, включая Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. "Мы благодарны всем, кто сражался за общее дело на полях сражений и в тылу. Конечно, мы помним братство с союзниками по антигитлеровской коалиции, которая включала и Канаду", - сказал посол во время выступления на мероприятии в российском диппредставительстве по случаю Дня Победы. Российских посол напомнил про вклад и помощь Канады, в том числе "на опасных маршрутах арктических конвоев". "Наши союзники продемонстрировали высочайшее мужество и профессионализм… Русские люди помнят это и по сей день", - подчеркнул Степанов. Участие в торжественных мероприятиях в посольстве РФ в Канаде приняли около 150 гостей, включая руководителей различных дипломатических миссий. При этом представители канадских властей отсутствовали в посольстве, несмотря на то, что были также приглашены.
https://ria.ru/20250507/kanada-2015691417.html
https://ria.ru/20250508/kanada-2015724373.html
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в мире, россия, канада, оттава, олег степанов, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Канада, Оттава, Олег Степанов, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России в Канаде поблагодарил участников антигитлеровской коалиции
Посол Степанов: Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Россия благодарна всем, кто сражался в антигитлеровской коалиции, включая Канаду, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Мы благодарны всем, кто сражался за общее дело на полях сражений и в тылу. Конечно, мы помним братство с союзниками по антигитлеровской коалиции, которая включала и Канаду", - сказал посол во время выступления на мероприятии в российском диппредставительстве по случаю Дня Победы.
Российских посол напомнил про вклад и помощь Канады, в том числе "на опасных маршрутах арктических конвоев".
"Наши союзники продемонстрировали высочайшее мужество и профессионализм… Русские люди помнят это и по сей день", - подчеркнул Степанов.
Участие в торжественных мероприятиях в посольстве РФ в Канаде приняли около 150 гостей, включая руководителей различных дипломатических миссий. При этом представители канадских властей отсутствовали в посольстве, несмотря на то, что были также приглашены.