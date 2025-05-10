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"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома - РИА Новости, 10.05.2025
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома
Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:50:00+03:00
2025-05-10T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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вьетнам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, энергетика, атомная энергетика, в мире
Вьетнам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Энергетика, Атомная энергетика, В мире
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома
Росатом подписал с Вьетнамом дорожную карту в области мирного атома до 2030 года