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"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома - РИА Новости, 10.05.2025
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22:50 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/rosatom-2016262333.html
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома - РИА Новости, 10.05.2025
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома
Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T22:50:00+03:00
2025-05-10T22:50:00+03:00
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атомная энергетика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости. "Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
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вьетнам, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, энергетика, атомная энергетика, в мире
Вьетнам, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Энергетика, Атомная энергетика, В мире
"Росатом" подписал с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного атома

Росатом подписал с Вьетнамом дорожную карту в области мирного атома до 2030 года

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" подписала с Вьетнамом "дорожную карту" в области мирного использования атомной энергии до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
"Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Евгеньевич Лихачев и министр науки и технологий Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Мань Хунг подписали "дорожную карту" по сотрудничеству в области мирного использования атомной энергии на 2025-2030 годы", - сказал ведущий на церемонии обмена подписанными документами.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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ВьетнамГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РоссияЭнергетикаАтомная энергетикаВ мире
 
 
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