https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html

Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным

Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным - РИА Новости, 10.05.2025

Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным

Продюсер Андрей Разин подал в столичный суд иск к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным,... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T05:39:00+03:00

2025-05-10T05:39:00+03:00

2025-05-10T11:36:00+03:00

шоубиз

андрей разин

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин подал в столичный суд иск к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с гражданским делом."Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла", — сказал собеседник агентства.Иных подробностей источник не привел.В марте суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Согласно документам, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав продюсер подавал к вдове певца Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022-го на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.

https://ria.ru/20250507/shatunov-2015542026.html

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андрей разин, юрий шатунов, ласковый май