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Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным - РИА Новости, 10.05.2025
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Шоубиз
 
05:39 10.05.2025 (обновлено: 11:36 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/razin-2016153012.html
Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным
Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным - РИА Новости, 10.05.2025
Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным
Продюсер Андрей Разин подал в столичный суд иск к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным,... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T05:39:00+03:00
2025-05-10T11:36:00+03:00
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин подал в столичный суд иск к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с гражданским делом."Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла", — сказал собеседник агентства.Иных подробностей источник не привел.В марте суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Согласно документам, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав продюсер подавал к вдове певца Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022-го на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.
https://ria.ru/20250507/shatunov-2015542026.html
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андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
Продюсер Разин хочет признать завещание Шатунова недействительным

Продюсер Разин через суд хочет признать завещание Шатунова недействительным

© РИА Новости / Антон Белицкий | Перейти в медиабанкПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Антон Белицкий
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Певец Юрий Шатунов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Продюсер Андрей Разин подал в столичный суд иск к родным бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова о признании завещания артиста недействительным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с гражданским делом.
"Иск Разина принят к рассмотрению, судебное заседание по нему назначено. В числе ответчиков супруга Шатунова Светлана, сын Дэннис и дочь Эстелла", — сказал собеседник агентства.
Иных подробностей источник не привел.
В марте суд отказал Разину в удовлетворении иска о правах на песни "Ласкового мая", которые автор текстов Сергей Кузнецов продал Шатунову. Согласно документам, гражданский иск о защите интеллектуальной собственности и авторских прав продюсер подавал к вдове певца Светлане. Среди третьих лиц также была мама Кузнецова Валентина.
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022-го на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Сергей Кузнецов ушел из жизни в ноябре того же года.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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ШоубизАндрей РазинЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
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