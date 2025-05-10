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В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар - РИА Новости, 10.05.2025
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19:17 10.05.2025 (обновлено: 19:22 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pvo-2016246004.html
В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар
В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар - РИА Новости, 10.05.2025
В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар
Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:17:00+03:00
2025-05-10T19:22:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
операция синдур в пакистане
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар. "Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь", - написал он, опубликовав видео, в котором видна работа сил противовоздушной обороны. Ранее глава Джамму и Кашмира сообщил о звуках взрывов рядом с городом Сринагар. Инцидент произошел спустя несколько часов, после того, как первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
https://ria.ru/20250510/bylbz-2016215180.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Операция Синдур в Пакистане
В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар

Глава Джамму и Кашмира Абдулла заявил об отражении воздушных целей в Сринагаре

© AP Photo / Prabhjot GillПолицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Prabhjot Gill
Полицейские осматривают обломки пакистанского БПЛА, перехваченного индийской армией. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар.
"Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь", - написал он, опубликовав видео, в котором видна работа сил противовоздушной обороны.
Индийские военные - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
МИД Индии высказался о терроризме после прекращения огня с Пакистаном
Вчера, 15:57
Ранее глава Джамму и Кашмира сообщил о звуках взрывов рядом с городом Сринагар. Инцидент произошел спустя несколько часов, после того, как первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы.
Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.
Индийские военные патрулируют город из-за напряженных отношений с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Пакистан нарушил соглашение о прекращении огня, пишут СМИ
Вчера, 19:11
 
В миреИндияПакистанКашмирОперация Синдур в Пакистане
 
 
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