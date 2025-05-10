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В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар

В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар - РИА Новости, 10.05.2025

В Индии сообщили об отражении воздушной атаки на Сринагар

Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:17:00+03:00

2025-05-10T19:17:00+03:00

2025-05-10T19:22:00+03:00

в мире

индия

пакистан

кашмир

операция синдур в пакистане

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая - РИА Новости. Главный министр индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла заявил, что силы ПВО Индии работают на отражение воздушных целей в городе Сринагар. "Это не прекращение огня. Подразделения ПВО в центре Сринагара только что открыли огонь", - написал он, опубликовав видео, в котором видна работа сил противовоздушной обороны. Ранее глава Джамму и Кашмира сообщил о звуках взрывов рядом с городом Сринагар. Инцидент произошел спустя несколько часов, после того, как первый заместитель главы МИД Индии сообщил, что Индия и Пакистан прекратили все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) субботы. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее 31 человека, 57 получили ранения. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире.

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в мире, индия, пакистан, кашмир, операция синдур в пакистане