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Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки
Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:41:00+03:00
2025-05-10T13:41:00+03:00
2025-05-10T22:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке оборонного ведомства.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки
МО: российские силы ПВО за сутки уничтожили 86 украинских БПЛА