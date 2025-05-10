https://ria.ru/20250510/pvo--2016202843.html

Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки

Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 10.05.2025

Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки

Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T13:41:00+03:00

2025-05-10T13:41:00+03:00

2025-05-10T22:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

сша

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке оборонного ведомства.

https://ria.ru/20250510/spetsoperatsiya-2016202723.html

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша