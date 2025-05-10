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Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:41 10.05.2025 (обновлено: 22:32 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/pvo--2016202843.html
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки - РИА Новости, 10.05.2025
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки
Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T13:41:00+03:00
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специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Министерство обороны РФ. "За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке оборонного ведомства.
https://ria.ru/20250510/spetsoperatsiya-2016202723.html
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США
Российские силы ПВО уничтожили 86 украинских беспилотников за сутки

МО: российские силы ПВО за сутки уничтожили 86 украинских БПЛА

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПВО России
ПВО России - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские силы ПВО за сутки уничтожили украинские управляемую авиационную бомбу JDAM производства США и 86 беспилотников самолетного типа, сообщило в субботу Министерство обороны РФ.
"За сутки средствами противовоздушной обороны уничтожены управляемая авиационная бомба JDAM производства США, а также 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — говорится в сводке оборонного ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)США
 
 
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