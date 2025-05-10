https://ria.ru/20250510/putin-2016269715.html

Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии

Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025

Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии, отметил, что осетины сражались во время Великой Отечественной войны мужественно и... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:55:00+03:00

2025-05-10T23:55:00+03:00

2025-05-10T23:55:00+03:00

владимир путин

алан гаглоев

россия

южная осетия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии, отметил, что осетины сражались во время Великой Отечественной войны мужественно и героически. Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле. "Уважаемый Алан Эдуардович, позвольте еще раз поздравить с Днем Победы вас и весь народ Южной Осетии. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 22 тысячи наших граждан, граждан Советского Союза - жителей Южной Осетии. И погибла почти половина - 10 тысяч", - сказал Путин. Президент добавил, что по количеству героев Советского Союза на душу населения Южная Осетия занимает первое место. "Осетины сражались мужественно, героически, без всякого преувеличения", - добавил президент.

https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268386.html

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россия

южная осетия

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Дарья Буймова

владимир путин, алан гаглоев, россия, южная осетия