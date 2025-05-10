Рейтинг@Mail.ru
Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:55 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016269715.html
Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии
Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии - РИА Новости, 10.05.2025
Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии
Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии, отметил, что осетины сражались во время Великой Отечественной войны мужественно и... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:55:00+03:00
2025-05-10T23:55:00+03:00
владимир путин
алан гаглоев
россия
южная осетия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016269408_0:0:3542:1993_1920x0_80_0_0_3aacc451ddc65d7ffae3198689f01714.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии, отметил, что осетины сражались во время Великой Отечественной войны мужественно и героически. Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле. "Уважаемый Алан Эдуардович, позвольте еще раз поздравить с Днем Победы вас и весь народ Южной Осетии. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 22 тысячи наших граждан, граждан Советского Союза - жителей Южной Осетии. И погибла почти половина - 10 тысяч", - сказал Путин. Президент добавил, что по количеству героев Советского Союза на душу населения Южная Осетия занимает первое место. "Осетины сражались мужественно, героически, без всякого преувеличения", - добавил президент.
https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268386.html
https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html
россия
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016269408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b15936c87cc0808874ec66218ef98886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, алан гаглоев, россия, южная осетия
Владимир Путин, Алан Гаглоев, Россия, Южная Осетия
Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии

Путин отметил мужество и героизм жителей Южной Осетии во время ВОВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Встреча президента РФ В. Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Встреча президента РФ В. Путина и президента Южной Осетии Алана Гаглоева
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с Днем Победы народ Южной Осетии, отметил, что осетины сражались во время Великой Отечественной войны мужественно и героически.
Переговоры Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым начались в Кремле.
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за поддержку республики
дополняется ...
"Уважаемый Алан Эдуардович, позвольте еще раз поздравить с Днем Победы вас и весь народ Южной Осетии. На фронтах Великой Отечественной войны сражались 22 тысячи наших граждан, граждан Советского Союза - жителей Южной Осетии. И погибла почти половина - 10 тысяч", - сказал Путин.
Президент добавил, что по количеству героев Советского Союза на душу населения Южная Осетия занимает первое место.
"Осетины сражались мужественно, героически, без всякого преувеличения", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин
Вчера, 23:47
 
Владимир ПутинАлан ГаглоевРоссияЮжная Осетия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала