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Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
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23:47 10.05.2025 (обновлено: 23:48 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин
Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:47:00+03:00
2025-05-10T23:48:00+03:00
россия
южная осетия
политика
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Всё это в контексте нашей работы - направление важное, если не сказать - чрезвычайно важное", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268386.html
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россия, южная осетия, политика, владимир путин, алан гаглоев
Россия, Южная Осетия, Политика, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин

Путин: Россия уделит необходимое внимания вопросам безопасности Южной Осетии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ Владимир Путин.
"Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Всё это в контексте нашей работы - направление важное, если не сказать - чрезвычайно важное", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Южной Осетии поблагодарил Путина за поддержку республики
дополняется ...
 
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