https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html

Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин

Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин

Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:47:00+03:00

2025-05-10T23:47:00+03:00

2025-05-10T23:48:00+03:00

россия

южная осетия

политика

владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет уделять необходимое внимание вопросам безопасности в Южной Осетии, это важнейшее направление совместной работы двух стран, завил президент РФ Владимир Путин."Разумеется, будем как и прежде уделять необходимое внимание вопросам безопасности. Всё это в контексте нашей работы - направление важное, если не сказать - чрезвычайно важное", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

https://ria.ru/20250510/osetiya-2016268386.html

россия

южная осетия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная осетия, политика, владимир путин, алан гаглоев