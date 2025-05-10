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Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике - РИА Новости, 10.05.2025
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23:45 10.05.2025 (обновлено: 23:52 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016268123.html
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике - РИА Новости, 10.05.2025
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике
Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:45:00+03:00
2025-05-10T23:52:00+03:00
южная осетия
россия
владимир путин
алан гаглоев
в мире
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир Путин."Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
https://ria.ru/20250507/putin-2015356649.html
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южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, экономика
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, В мире, Экономика
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике

Путин пообещал, что Россия будет поддерживать Южную Осетию в экономике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ В. Путина и иностранных лидеров
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир Путин.
"Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
Избранный президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии инаугурации в Кремле - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Четверть века преобразований. Главные проблемы, с которыми разобрался Путин
7 мая, 08:00
 
Южная ОсетияРоссияВладимир ПутинАлан ГаглоевВ миреЭкономика
 
 
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