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Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике - РИА Новости, 10.05.2025
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике
Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:45:00+03:00
2025-05-10T23:45:00+03:00
2025-05-10T23:52:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир Путин."Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
https://ria.ru/20250507/putin-2015356649.html
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южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, экономика
Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, В мире, Экономика
Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике
Путин пообещал, что Россия будет поддерживать Южную Осетию в экономике