https://ria.ru/20250510/putin-2016268123.html

Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике

Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике - РИА Новости, 10.05.2025

Путин пообещал поддерживать Южную Осетию в экономике

Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:45:00+03:00

2025-05-10T23:45:00+03:00

2025-05-10T23:52:00+03:00

южная осетия

россия

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алан гаглоев

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экономика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет оказывать Южной Осетии помощь по важнейшим направлениям, в том числе в экономике, здравоохранении, образовании, пообещал президент РФ Владимир Путин."Всячески будем вам помогать... и по другим важнейшим направлениям, имею в виду и экономику, и социальную сферу, здравоохранение, образование", - сказал Путин на переговорах с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

https://ria.ru/20250507/putin-2015356649.html

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2025

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южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, в мире, экономика