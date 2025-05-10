https://ria.ru/20250510/putin-2016268008.html

Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию

Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию - РИА Новости, 10.05.2025

Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию

Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:44:00+03:00

2025-05-10T23:44:00+03:00

2025-05-10T23:52:00+03:00

россия

южная осетия

политика

владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым."Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году - договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html

россия

южная осетия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, южная осетия, политика, владимир путин, алан гаглоев