https://ria.ru/20250510/putin-2016268008.html
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию - РИА Новости, 10.05.2025
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию
Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:44:00+03:00
2025-05-10T23:44:00+03:00
2025-05-10T23:52:00+03:00
россия
южная осетия
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владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым."Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году - договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, южная осетия, политика, владимир путин, алан гаглоев
Россия, Южная Осетия, Политика, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию
Путин: Россия будет делать все, что поддержать Южную Осетию