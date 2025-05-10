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Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию - РИА Новости, 10.05.2025
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23:44 10.05.2025 (обновлено: 23:52 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016268008.html
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию - РИА Новости, 10.05.2025
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию
Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:44:00+03:00
2025-05-10T23:52:00+03:00
россия
южная осетия
политика
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин.В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым."Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году - договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250510/putin-2016268473.html
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россия, южная осетия, политика, владимир путин, алан гаглоев
Россия, Южная Осетия, Политика, Владимир Путин, Алан Гаглоев
Путин заявил, что Россия поддержит Южную Осетию

Путин: Россия будет делать все, что поддержать Южную Осетию

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия будет делать все, чтобы поддержать Южную Осетию, заявил президент России Владимир Путин.
В субботу вечером российский лидер встретился с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.
"Наши сегодняшние отношения строятся на базе договора о союзничестве 2015 года. Десятилетие отмечаем в этом году - договора. Мы, как и предыдущие годы, будем делать все, что от нас зависит, для того, чтобы поддержать Южную Осетию", - сказал Путин на встрече.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия уделит внимание безопасности Южной Осетии, заявил Путин
Вчера, 23:47
 
РоссияЮжная ОсетияПолитикаВладимир ПутинАлан Гаглоев
 
 
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