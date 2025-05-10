https://ria.ru/20250510/putin-2016266337.html
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ
Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:33:00+03:00
2025-05-10T23:33:00+03:00
2025-05-10T23:35:00+03:00
общество
абхазия
россия
москва
владимир путин
бадра гунба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016266084_0:158:3067:1883_1920x0_80_0_0_5afaa8a9214878a03575f8969409e2c1.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. В субботу Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. "Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую Победу: 55,5 тысячи человек участвовало в боях и, к сожалению, 17,5 тысячи погибло, не вернулось с фронта, 23 человека получили звание Героя Советского союза, три полных кавалера ордена Славы", - сказал Путин на встрече с Гунбой.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263929.html
абхазия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016266084_244:0:2973:2047_1920x0_80_0_0_4a7dc6042293c8f5020b365c0e7f104c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, абхазия, россия, москва, владимир путин, бадра гунба
Общество, Абхазия, Россия, Москва, Владимир Путин, Бадра Гунба
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ
Путин: народ Абхазии внес заметный вклад в общую Победу в ВОВ