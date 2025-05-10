https://ria.ru/20250510/putin-2016266337.html

Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ

Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025

Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ

Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:33:00+03:00

2025-05-10T23:33:00+03:00

2025-05-10T23:35:00+03:00

общество

абхазия

россия

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владимир путин

бадра гунба

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. В субботу Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. "Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую Победу: 55,5 тысячи человек участвовало в боях и, к сожалению, 17,5 тысячи погибло, не вернулось с фронта, 23 человека получили звание Героя Советского союза, три полных кавалера ордена Славы", - сказал Путин на встрече с Гунбой.

https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, абхазия, россия, москва, владимир путин, бадра гунба