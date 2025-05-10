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Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025
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23:33 10.05.2025 (обновлено: 23:35 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016266337.html
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ - РИА Новости, 10.05.2025
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ
Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:33:00+03:00
2025-05-10T23:35:00+03:00
общество
абхазия
россия
москва
владимир путин
бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне. В субботу Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы. "Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую Победу: 55,5 тысячи человек участвовало в боях и, к сожалению, 17,5 тысячи погибло, не вернулось с фронта, 23 человека получили звание Героя Советского союза, три полных кавалера ордена Славы", - сказал Путин на встрече с Гунбой.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263929.html
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общество, абхазия, россия, москва, владимир путин, бадра гунба
Общество, Абхазия, Россия, Москва, Владимир Путин, Бадра Гунба
Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в ВОВ

Путин: народ Абхазии внес заметный вклад в общую Победу в ВОВ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы
Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад абхазского народа в Победу в Великой Отечественной войне.
В субботу Путин встретился с президентом Абхазии Бадрой Гунбой, который прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы.
"Народ Абхазии внес свой заметный вклад в нашу общую Победу: 55,5 тысячи человек участвовало в боях и, к сожалению, 17,5 тысячи погибло, не вернулось с фронта, 23 человека получили звание Героя Советского союза, три полных кавалера ордена Славы", - сказал Путин на встрече с Гунбой.
Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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ОбществоАбхазияРоссияМоскваВладимир ПутинБадра Гунба
 
 
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