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Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин
Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин
Перед президентом Абхазии Бадрой Гунбой стоит много задач, жители республики ожидают, что после избрания он будет результативно работать на благо народа своего... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:32:00+03:00
2025-05-10T23:32:00+03:00
2025-05-10T23:32:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перед президентом Абхазии Бадрой Гунбой стоит много задач, жители республики ожидают, что после избрания он будет результативно работать на благо народа своего государства, сказал президент РФ Владимир Путин. "Перед вами много задач, безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии", - сказал Путин во время переговоров с Гунбой. Выборы президента Абхазии прошли в два тура - 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент оппозиционер Адгур Ардзинба набрал 41,54%.
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html
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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, в мире
Абхазия, Россия, Владимир Путин, Бадра Гунба, В мире
Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин
Путин: Абхазский народ ждет от президента Гунбы результативной работы