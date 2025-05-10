https://ria.ru/20250510/putin-2016266222.html

Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин

Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Абхазский народ ждет от президента результатов, заявил Путин

Перед президентом Абхазии Бадрой Гунбой стоит много задач, жители республики ожидают, что после избрания он будет результативно работать на благо народа своего... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T23:32:00+03:00

2025-05-10T23:32:00+03:00

2025-05-10T23:32:00+03:00

абхазия

россия

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бадра гунба

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Перед президентом Абхазии Бадрой Гунбой стоит много задач, жители республики ожидают, что после избрания он будет результативно работать на благо народа своего государства, сказал президент РФ Владимир Путин. "Перед вами много задач, безусловно, люди после избрания вас президентом ожидают, что вы будете результативно работать на благо народа Абхазии", - сказал Путин во время переговоров с Гунбой. Выборы президента Абхазии прошли в два тура - 15 февраля и 1 марта. Во втором туре победил Гунба с 54,73% голосов избирателей, его оппонент оппозиционер Адгур Ардзинба набрал 41,54%.

https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html

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абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, в мире