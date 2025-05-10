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Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
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23:24 10.05.2025 (обновлено: 23:30 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016264685.html
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента Бадры Гунбы. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:24:00+03:00
2025-05-10T23:30:00+03:00
абхазия
россия
бадра гунба
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента Бадры Гунбы. "Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом", - сказал Путин в ответ на приглашение Гунбы посетить Абхазию. Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​ Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, в мире
Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Владимир Путин, В мире
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику

Путин согласился посетить Абхазию по приглашению Гунбы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы
Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Встреча президента РФ В. Путина и президента Абхазии Б. Гунбы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента Бадры Гунбы.
"Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом", - сказал Путин в ответ на приглашение Гунбы посетить Абхазию.
Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
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