https://ria.ru/20250510/putin-2016264685.html
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику - РИА Новости, 10.05.2025
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента Бадры Гунбы. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:24:00+03:00
2025-05-10T23:24:00+03:00
2025-05-10T23:30:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что с удовольствием посетит Абхазию по приглашению президента Бадры Гунбы. "Спасибо большое. С удовольствием. Мы с вами определимся потом", - сказал Путин в ответ на приглашение Гунбы посетить Абхазию. Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади. Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html
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абхазия, россия, бадра гунба, владимир путин, в мире
Абхазия, Россия, Бадра Гунба, Владимир Путин, В мире
Путин принял предложение президента Абхазии посетить республику
Путин согласился посетить Абхазию по приглашению Гунбы