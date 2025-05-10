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Путин начал переговоры с президентом Абхазии - РИА Новости, 10.05.2025
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23:14 10.05.2025 (обновлено: 23:27 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016263290.html
Путин начал переговоры с президентом Абхазии
Путин начал переговоры с президентом Абхазии - РИА Новости, 10.05.2025
Путин начал переговоры с президентом Абхазии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:14:00+03:00
2025-05-10T23:27:00+03:00
абхазия
в мире
владимир путин
россия
бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263686.html
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абхазия, в мире, владимир путин, россия, бадра гунба
Абхазия, В мире, Владимир Путин, Россия, Бадра Гунба
Путин начал переговоры с президентом Абхазии

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Абхазии Гунбой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимира Путин
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимира Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Абхазии пригласил Путина посетить республику
Вчера, 23:18
 
АбхазияВ миреВладимир ПутинРоссияБадра Гунба
 
 
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