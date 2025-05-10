https://ria.ru/20250510/putin-2016263290.html
Путин начал переговоры с президентом Абхазии
Путин начал переговоры с президентом Абхазии - РИА Новости, 10.05.2025
Путин начал переговоры с президентом Абхазии
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T23:14:00+03:00
2025-05-10T23:14:00+03:00
2025-05-10T23:27:00+03:00
абхазия
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бадра гунба
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Абхазии Бадрой Гунбой начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Абхазии прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Девятого мая он посетил парад Победы на Красной площади.Для Гунбы это первая после вступления в должность встреча с российским лидером. По информации пресс-службы главы Абхазии, стороны планируют обсудить широкий круг вопросов сотрудничества.
https://ria.ru/20250510/abkhaziya-2016263686.html
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абхазия, в мире, владимир путин, россия, бадра гунба
Абхазия, В мире, Владимир Путин, Россия, Бадра Гунба
Путин начал переговоры с президентом Абхазии
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Абхазии Гунбой