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Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо
Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо
Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо, в 2024 году в республику было направлено 25 тысяч тонн пшеницы на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:12:00+03:00
2025-05-10T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо, в 2024 году в республику было направлено 25 тысяч тонн пшеницы на безвозмездной основе, сообщил президент России Владимир Путин. В субботу российский лидер провел переговоры с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле. "Приоритетное значение придаем и оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо. В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагудугу прибудет крупная партия другого продовольствия", - сказал Путин. Также президент РФ отметил большой потенциал сотрудничества двух стран в области здравоохранения и санитарии.
https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html
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россия, буркина-фасо, владимир путин, в мире
Россия, Буркина-Фасо, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо
Путин: Россия придает приоритетное значение оказанию гумпомощи Буркина-Фасо