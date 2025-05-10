https://ria.ru/20250510/putin-2016253293.html

Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо

Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025

Путин рассказал об оказании гуманитарной поддержки Буркина-Фасо

Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо, в 2024 году в республику было направлено 25 тысяч тонн пшеницы на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:12:00+03:00

2025-05-10T20:12:00+03:00

2025-05-10T20:12:00+03:00

россия

буркина-фасо

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016252236_0:161:3352:2047_1920x0_80_0_0_ec7f00c7903b51c342e590072e49ae61.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия придает приоритетное значение оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо, в 2024 году в республику было направлено 25 тысяч тонн пшеницы на безвозмездной основе, сообщил президент России Владимир Путин. В субботу российский лидер провел переговоры с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре в Кремле. "Приоритетное значение придаем и оказанию гуманитарного содействия Буркина-Фасо. В прошлом году направили вам на безвозмездной основе 25 тысяч тонн пшеницы, в этом месяце в Уагудугу прибудет крупная партия другого продовольствия", - сказал Путин. Также президент РФ отметил большой потенциал сотрудничества двух стран в области здравоохранения и санитарии.

https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html

россия

буркина-фасо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, буркина-фасо, владимир путин, в мире