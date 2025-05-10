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Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин
Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин
Квота российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо увеличилась более чем в два раза в 2024-2025 годах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T20:09:00+03:00
2025-05-10T20:09:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Квота российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо увеличилась более чем в два раза в 2024-2025 годах, сообщил президент России Владимир Путин. "В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркенийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысяч буркенийцев", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
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буркина-фасо, россия, владимир путин, в мире, образование - общество
Буркина-Фасо, Россия, Владимир Путин, В мире, Образование - Общество
Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин
Путин: Россия вдвое увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо