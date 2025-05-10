https://ria.ru/20250510/putin-2016253169.html

Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин

Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия увеличила квоты для студентов из Буркина-Фасо, заявил Путин

Квота российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо увеличилась более чем в два раза в 2024-2025 годах, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T20:09:00+03:00

2025-05-10T20:09:00+03:00

2025-05-10T20:09:00+03:00

буркина-фасо

россия

владимир путин

в мире

образование - общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016251623_0:282:3139:2048_1920x0_80_0_0_bd03da18748cdc6b0c60843fb8d1ac70.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Квота российских государственных стипендий для граждан Буркина-Фасо увеличилась более чем в два раза в 2024-2025 годах, сообщил президент России Владимир Путин. "В 2024-2025 годах квота российских госстипендий для буркенийских граждан увеличена более чем в два раза. В этом году готовы принять за счет федерального бюджета еще 27 студентов из вашей страны. Всего же у нас получили образование порядка 3,5 тысяч буркенийцев", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html

буркина-фасо

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

буркина-фасо, россия, владимир путин, в мире, образование - общество