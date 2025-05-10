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Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
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17:45 10.05.2025 (обновлено: 20:01 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016250883.html
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:45:00+03:00
2025-05-10T20:01:00+03:00
зимбабве
россия
владимир путин
эммерсон мнангагва
в мире
африка
форум "россия — африка"
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об этом в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. "В ноябре 2024 года... состоялась первая конференция форума партнерства "Россия-Африка" на уровне глав внешнеполитических ведомств. Готовимся провести вторую министерскую конференцию в конце этого года. И рассчитываем увидеть на ней руководителя МИД вашей страны", - сказал Путин на переговорах. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась 9–10 ноября 2024 года в университете "Сириус" на федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html
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зимбабве, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва, в мире, африка, форум "россия — африка"
Зимбабве, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, В мире, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин

Путин: РФ ждет Зимбабве на 2-й министерской конференции Форума Россия — Африка

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об этом в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.
"В ноябре 2024 года... состоялась первая конференция форума партнерства "Россия-Африка" на уровне глав внешнеполитических ведомств. Готовимся провести вторую министерскую конференцию в конце этого года. И рассчитываем увидеть на ней руководителя МИД вашей страны", - сказал Путин на переговорах.
Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась 9–10 ноября 2024 года в университете "Сириус" на федеральной территории "Сириус".
Президент России Владимир Путин и президент Республики Зимбабве Эммерсон Мнангагва во время встречи в рамках XXVII Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Межгосударственные отношения России и Зимбабве
Вчера, 07:23
 
ЗимбабвеРоссияВладимир ПутинЭммерсон МнангагваВ миреАфрикаФорум "Россия — Африка"
 
 
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