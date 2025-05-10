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Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:45:00+03:00
2025-05-10T17:45:00+03:00
2025-05-10T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об этом в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. "В ноябре 2024 года... состоялась первая конференция форума партнерства "Россия-Африка" на уровне глав внешнеполитических ведомств. Готовимся провести вторую министерскую конференцию в конце этого года. И рассчитываем увидеть на ней руководителя МИД вашей страны", - сказал Путин на переговорах. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась 9–10 ноября 2024 года в университете "Сириус" на федеральной территории "Сириус".
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Зимбабве, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва, В мире, Африка, Форум "Россия — Африка"
Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин
Путин: РФ ждет Зимбабве на 2-й министерской конференции Форума Россия — Африка