https://ria.ru/20250510/putin-2016250883.html

Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин

Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Россия ждет Зимбабве конференции Форума "Россия — Африка", заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:45:00+03:00

2025-05-10T17:45:00+03:00

2025-05-10T20:01:00+03:00

зимбабве

россия

владимир путин

эммерсон мнангагва

в мире

африка

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что Зимбабве примет участие во второй министерской конференции Форума партнерства "Россия – Африка", он сообщил об этом в ходе переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле. "В ноябре 2024 года... состоялась первая конференция форума партнерства "Россия-Африка" на уровне глав внешнеполитических ведомств. Готовимся провести вторую министерскую конференцию в конце этого года. И рассчитываем увидеть на ней руководителя МИД вашей страны", - сказал Путин на переговорах. Первая министерская конференция Форума партнерства Россия – Африка состоялась 9–10 ноября 2024 года в университете "Сириус" на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015546213.html

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