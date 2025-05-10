https://ria.ru/20250510/putin-2016249817.html
Президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском
Президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском - РИА Новости, 10.05.2025
Президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском
Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Владимиром Путиным обратился к нему по-русски, назвав товарищем президентом. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:51:00+03:00
2025-05-10T19:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Лидер Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с Владимиром Путиным обратился к нему по-русски, назвав товарищем президентом."Здравия желаю, товарищ президент", — сказал он, выразив надежду на то, что он правильно произнес эти слова.Кроме этого, он поблагодарил Путина за приглашение его и его делегации в Россию на празднование Дня Победы.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/putin-2016248262.html
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Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину
2025-05-10T19:51
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буркина-фасо, россия, москва, владимир путин
Буркина-Фасо, Россия, Москва, Владимир Путин
Президент Буркина-Фасо обратился к Путину на русском
Президент Буркина-Фасо по-русски отдал воинское приветствие Путину