https://ria.ru/20250510/putin-2016248808.html

Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами - РИА Новости, 10.05.2025

Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами

Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:44:00+03:00

2025-05-10T19:44:00+03:00

2025-05-10T19:49:00+03:00

буркина-фасо

россия

в мире

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html

буркина-фасо

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буркина-фасо, россия, в мире, владимир путин