https://ria.ru/20250510/putin-2016248808.html
Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами
Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами
Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:44:00+03:00
2025-05-10T19:44:00+03:00
2025-05-10T19:49:00+03:00
буркина-фасо
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия продолжит оказывать помощь Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками, которые сохраняют свое присутствие в отдельных регионах африканской страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Будем и далее помогать республике в восстановлении законности и конституционного порядка, оказывать содействие в подавлении радикальных группировок, остающихся в отдельных районах Буркина-Фасо", - сказал Путин на переговорах с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015533971.html
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буркина-фасо, россия, в мире, владимир путин
Буркина-Фасо, Россия, В мире, Владимир Путин
Путин рассказал о помощи Буркина-Фасо в борьбе с радикалами
Путин: РФ продолжит помогать Буркина-Фасо в борьбе с радикальными группировками