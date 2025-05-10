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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
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19:43 10.05.2025 (обновлено: 19:44 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016248591.html
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо
Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025
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москва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
https://ria.ru/20250510/putin-2016248262.html
москва
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владимир путин, москва, буркина-фасо
Владимир Путин, Москва, Буркина-Фасо
В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо

Переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо Траоре начались в Кремле

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль.. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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