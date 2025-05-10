https://ria.ru/20250510/putin-2016248591.html

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо - РИА Новости, 10.05.2025

В Кремле начались переговоры Путина с президентом Буркина-Фасо

Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:43:00+03:00

2025-05-10T19:43:00+03:00

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владимир путин

москва

буркина-фасо

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре начались в Кремле, передает корреспондент РИА Новости.Президент Буркина-Фасо прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу он посетил парад Победы на Красной площади.​​​​

https://ria.ru/20250510/putin-2016248262.html

москва

буркина-фасо

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владимир путин, москва, буркина-фасо