https://ria.ru/20250510/putin-2016245028.html

Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву

Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву - РИА Новости, 10.05.2025

Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву

Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он приехал в Москву для участия в... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T19:07:00+03:00

2025-05-10T19:07:00+03:00

2025-05-10T19:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

палестина

владимир путин

махмуд аббас

в мире

день победы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю юбилея Победы. "Уважаемый господин президент, дорогой друг, прежде всего хочу еще раз выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность приехать к нам на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне. Здесь вы всегда желанный гость", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250506/ushakov-2015310001.html

москва

россия

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москва, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, в мире, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне