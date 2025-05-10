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Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву
Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву - РИА Новости, 10.05.2025
Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву
Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он приехал в Москву для участия в... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T19:07:00+03:00
2025-05-10T19:07:00+03:00
2025-05-10T19:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
палестина
владимир путин
махмуд аббас
в мире
день победы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил президента Палестины Махмуда Аббаса за то, что он приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю юбилея Победы. "Уважаемый господин президент, дорогой друг, прежде всего хочу еще раз выразить вам слова благодарности за то, что вы нашли возможность приехать к нам на празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной Войне. Здесь вы всегда желанный гость", - сказал Путин.
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Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву
Путин поблагодарил Аббаса за визит в Москву в дни празднования юбилея Победы