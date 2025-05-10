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Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин

Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025

Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин

Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:50:00+03:00

2025-05-10T18:50:00+03:00

2025-05-10T18:50:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле. "К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал Путин. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250510/putin-2016241422.html

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