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Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
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18:50 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016242467.html
Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин
Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин - РИА Новости, 10.05.2025
Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин
Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:50:00+03:00
2025-05-10T18:50:00+03:00
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израиль
сектор газа
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владимир путин
махмуд аббас
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле. "К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал Путин. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, сектор газа, россия, владимир путин, махмуд аббас, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Сектор Газа, Россия, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Обстановка в секторе Газа продолжает деградировать, заявил Путин

Путин: соглашение о перемирии в Газе было сорвано, обстановка деградирует

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Обстановка в Секторе Газа продолжает деградировать, достигнутое в начале года соглашение о прекращении огня было сорвано, сказал президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле.
"К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в Секторе Газа было также сорвано, и обстановка продолжает деградировать", - сказал Путин.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе Газа и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке
Вчера, 18:41
 
В миреИзраильСектор ГазаРоссияВладимир ПутинМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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