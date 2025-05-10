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Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке
Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.05.2025
Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке
Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:41:00+03:00
2025-05-10T18:41:00+03:00
2025-05-10T19:03:00+03:00
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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле."Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сказал Путин на встрече.
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ближний восток, в мире, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)
Ближний Восток, В мире, Россия, Палестина, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке
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