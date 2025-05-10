https://ria.ru/20250510/putin-2016241422.html

Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке

Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке - РИА Новости, 10.05.2025

Путин назвал условие для устойчивого урегулирования на Ближнем Востоке

Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:41:00+03:00

2025-05-10T18:41:00+03:00

2025-05-10T19:03:00+03:00

ближний восток

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владимир путин

махмуд аббас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Устойчивое урегулирование палестино-израильского конфликта возможно на основе принципа двух государств для двух народов, заявил президент России Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле."Мы всегда были убеждены, что добиться устойчивого мира в регионе можно только на общепризнанной международно-правовой базе, предполагающей создание двух государств для двух народов", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250510/konflikt-1915630213.html

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ближний восток, в мире, россия, палестина, владимир путин, махмуд аббас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, армия обороны израиля (цахал)