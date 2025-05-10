https://ria.ru/20250510/putin-2016240826.html

Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой

Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 10.05.2025

Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой

Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу, Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь, заявил... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T18:36:00+03:00

2025-05-10T18:36:00+03:00

2025-05-10T19:10:00+03:00

россия

в мире

палестина

западный берег реки иордан

владимир путин

махмуд аббас

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу, Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом."С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь", - заявил Путин.

https://ria.ru/20250509/izrail-2016099497.html

россия

палестина

западный берег реки иордан

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Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта. 2025-05-10T18:36 true PT2M06S

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россия, в мире, палестина, западный берег реки иордан, владимир путин, махмуд аббас, армия обороны израиля (цахал)