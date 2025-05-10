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Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 10.05.2025
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18:36 10.05.2025 (обновлено: 19:10 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016240826.html
Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой
Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой - РИА Новости, 10.05.2025
Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой
Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу, Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T18:36:00+03:00
2025-05-10T19:10:00+03:00
россия
в мире
палестина
западный берег реки иордан
владимир путин
махмуд аббас
армия обороны израиля (цахал)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу, Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом."С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь", - заявил Путин.
https://ria.ru/20250509/izrail-2016099497.html
россия
палестина
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Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта
Путин о трагических событиях в зоне палестино-израильского конфликта.
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россия, в мире, палестина, западный берег реки иордан, владимир путин, махмуд аббас, армия обороны израиля (цахал)
Россия, В мире, Палестина, Западный берег реки Иордан, Владимир Путин, Махмуд Аббас, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Путин назвал ситуацию в Газе гуманитарной катастрофой

Путин заявил, что помогает палестинцам в ситуации гуманитарной катастрофы в Газе

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сектор Газа переживает в полном смысле слова гуманитарную катастрофу, Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в субботу проводит в Кремле переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом.
"С тревогой и сопереживанием следим за трагическими событиями в зоне палестино-израильского конфликта, которые унесли жизни более 51 тысячи человек. Растет напряженность и на Западном берегу реки Иордан. Сектор Газа переживает в полном смысле этого слова гуманитарную катастрофу. Россия как друг палестинского народа старается регулярно оказывать помощь", - заявил Путин.
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РоссияВ миреПалестинаЗападный берег реки ИорданВладимир ПутинМахмуд АббасАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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