https://ria.ru/20250510/putin-2016230417.html

Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество

Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.05.2025

Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество

Президент России Владимир Путин предложил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в ходе переговоров в Кремле рассмотреть практические шаги по развитию... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:31:00+03:00

2025-05-10T17:31:00+03:00

2025-05-10T17:33:00+03:00

зимбабве

россия

владимир путин

эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в ходе переговоров в Кремле рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества."У нас хорошая возможность поподробнее рассмотреть практические шаги по развитию нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Путин, обращаясь к президенту Зимбабве на переговорах в Кремле.

https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html

зимбабве

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2025

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зимбабве, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва