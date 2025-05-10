https://ria.ru/20250510/putin-2016230417.html
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество - РИА Новости, 10.05.2025
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Президент России Владимир Путин предложил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в ходе переговоров в Кремле рассмотреть практические шаги по развитию... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:31:00+03:00
2025-05-10T17:31:00+03:00
2025-05-10T17:33:00+03:00
зимбабве
россия
владимир путин
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил лидеру Зимбабве Эммерсону Мнангагве в ходе переговоров в Кремле рассмотреть практические шаги по развитию двустороннего сотрудничества."У нас хорошая возможность поподробнее рассмотреть практические шаги по развитию нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Путин, обращаясь к президенту Зимбабве на переговорах в Кремле.
https://ria.ru/20250510/zimbabve-2016230210.html
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зимбабве, россия, владимир путин, эммерсон мнангагва
Зимбабве, Россия, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Путин предложил Мнангагве рассмотреть развитие двустороннего сотрудничества