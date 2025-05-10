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Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке - РИА Новости, 10.05.2025
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17:29 10.05.2025 (обновлено: 17:36 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016230314.html
Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке
Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке - РИА Новости, 10.05.2025
Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке
Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки дня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:29:00+03:00
2025-05-10T17:36:00+03:00
россия
зимбабве
в мире
владимир путин
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки дня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой."Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Мы отстаиваем построение справедливого многополярного миропорядка на основе верховенства международного права", - сказал Путин.
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россия, зимбабве, в мире, владимир путин, эммерсон мнангагва
Россия, Зимбабве, В мире, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва
Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке

Путин: РФ и Зимбабве выступают с близких позиций по вопросам мировой повестки

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки дня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой.
"Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Мы отстаиваем построение справедливого многополярного миропорядка на основе верховенства международного права", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Вчера, 17:31
 
РоссияЗимбабвеВ миреВладимир ПутинЭммерсон Мнангагва
 
 
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