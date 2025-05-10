https://ria.ru/20250510/putin-2016230314.html

Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке

Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке - РИА Новости, 10.05.2025

Путин: Россия и Зимбабве выступают с единых позиций по мировой повестке

Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки дня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:29:00+03:00

2025-05-10T17:29:00+03:00

2025-05-10T17:36:00+03:00

россия

зимбабве

в мире

владимир путин

эммерсон мнангагва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству вопросов международной повестки дня, сообщил президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой."Россия и Зимбабве выступают с единых или очень близких позиций по большинству актуальных вопросов международной повестки дня. Мы отстаиваем построение справедливого многополярного миропорядка на основе верховенства международного права", - сказал Путин.

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россия, зимбабве, в мире, владимир путин, эммерсон мнангагва