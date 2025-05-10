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Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025
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17:26 10.05.2025 (обновлено: 17:35 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016230070.html
Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве
Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025
Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве
Показатели товарооборота России и Зимбабве скромные, но есть хорошие возможности его роста в самых разных областях, в том числе в энергетике, сообщил президент... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T17:26:00+03:00
2025-05-10T17:35:00+03:00
россия
зимбабве
экономика
владимир путин
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Зимбабве скромные, но есть хорошие возможности его роста в самых разных областях, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин.Путин начал переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле."Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях - например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин в ходе переговоров.Он также отметил, что Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо."В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250510/putin-2016230417.html
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россия, зимбабве, экономика, владимир путин, эммерсон мнангагва
Россия, Зимбабве, Экономика, Владимир Путин, Эммерсон Мнангагва
Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве

Путин: показатели товарооборота между Россией и Зимбабве скромные, но хорошие

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Зимбабве скромные, но есть хорошие возможности его роста в самых разных областях, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин начал переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле.
"Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях - например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин в ходе переговоров.
Он также отметил, что Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо.
"В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений", - добавил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин предложил президенту Зимбабве рассмотреть двустороннее сотрудничество
Вчера, 17:31
 
РоссияЗимбабвеЭкономикаВладимир ПутинЭммерсон Мнангагва
 
 
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