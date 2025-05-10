https://ria.ru/20250510/putin-2016230070.html

Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве

Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве - РИА Новости, 10.05.2025

Путин оценил показатели товарооборота между Россией и Зимбабве

Показатели товарооборота России и Зимбабве скромные, но есть хорошие возможности его роста в самых разных областях, в том числе в энергетике, сообщил президент... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T17:26:00+03:00

2025-05-10T17:26:00+03:00

2025-05-10T17:35:00+03:00

россия

зимбабве

экономика

владимир путин

эммерсон мнангагва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Показатели товарооборота России и Зимбабве скромные, но есть хорошие возможности его роста в самых разных областях, в том числе в энергетике, сообщил президент России Владимир Путин.Путин начал переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой в Кремле."Показатели товарооборота пока скромные ,но имеются хорошие возможности для его роста в самых разных областях - например, в геологоразведке, энергетике, сельском хозяйстве", - сказал Путин в ходе переговоров.Он также отметил, что Россия оказывает Зимбабве помощь и поддержку, когда это необходимо."В прошлом году мы поставили несколько тысяч тонн, 25, если быть более точными, пшеницы, несколько тысяч тонн удобрений", - добавил Путин.

https://ria.ru/20250510/putin-2016230417.html

россия

зимбабве

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, зимбабве, экономика, владимир путин, эммерсон мнангагва