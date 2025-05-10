https://ria.ru/20250510/putin-2016225682.html

Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы

Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025

Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы

Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:48:00+03:00

2025-05-10T16:48:00+03:00

2025-05-10T16:48:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между двумя странами. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. В пятницу Путин и То Лам вместе с другими зарубежными лидерами приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "По Красной площади торжественным маршем, плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств прошли 68 курсантов первого армейского офицерского училища Вьетнама. Рассматриваю приуроченный к юбилею Великой Победы визит вьетнамских друзей как еще одно свидетельство проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между нашими странами", - заявил Путин по итогам переговоров в Кремле. Президент РФ подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в 1941-1942 годах в битве за Москву. Скульптура в их честь была воздвигнута в прошлом году в подмосковном парке "Патриот", упомянул Путин. "В свою очередь, Советский Союз многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействовал развитию экономики страны, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. И, конечно же, внес заметный вклад в освобождение юга Вьетнама и воссоединение страны. Пятидесятилетие этих исторических событий отмечалось совсем недавно, 30 апреля", - напомнил президент РФ.

https://ria.ru/20250510/peskov--2016208156.html

https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html

россия

вьетнам

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в мире, россия, вьетнам, москва, то лам, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне