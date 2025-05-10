Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы
Путин назвал участие Вьетнама в юбилее Победы свидетельством дружбы
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между двумя странами.
Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. В пятницу Путин и То Лам вместе с другими зарубежными лидерами приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"По Красной площади торжественным маршем, плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств прошли 68 курсантов первого армейского офицерского училища Вьетнама. Рассматриваю приуроченный к юбилею Великой Победы визит вьетнамских друзей как еще одно свидетельство проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между нашими странами", - заявил Путин по итогам переговоров в Кремле.
"В свою очередь, Советский Союз многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействовал развитию экономики страны, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. И, конечно же, внес заметный вклад в освобождение юга Вьетнама и воссоединение страны. Пятидесятилетие этих исторических событий отмечалось совсем недавно, 30 апреля", - напомнил президент РФ.