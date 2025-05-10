Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:48 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016225682.html
Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы
Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы - РИА Новости, 10.05.2025
Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы
Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:48:00+03:00
2025-05-10T16:48:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
россия
вьетнам
москва
то лам
владимир путин
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016219815_0:401:2927:2047_1920x0_80_0_0_e43c45a108c3964b6d3fcf8d64d855b4.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между двумя странами. Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. В пятницу Путин и То Лам вместе с другими зарубежными лидерами приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. "По Красной площади торжественным маршем, плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств прошли 68 курсантов первого армейского офицерского училища Вьетнама. Рассматриваю приуроченный к юбилею Великой Победы визит вьетнамских друзей как еще одно свидетельство проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между нашими странами", - заявил Путин по итогам переговоров в Кремле. Президент РФ подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в 1941-1942 годах в битве за Москву. Скульптура в их честь была воздвигнута в прошлом году в подмосковном парке "Патриот", упомянул Путин. "В свою очередь, Советский Союз многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействовал развитию экономики страны, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. И, конечно же, внес заметный вклад в освобождение юга Вьетнама и воссоединение страны. Пятидесятилетие этих исторических событий отмечалось совсем недавно, 30 апреля", - напомнил президент РФ.
https://ria.ru/20250510/peskov--2016208156.html
https://ria.ru/20250510/pobeda-2016188812.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016219815_88:0:2817:2047_1920x0_80_0_0_f8473fa9b1a0870d3f44ad5e69e03be6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, вьетнам, москва, то лам, владимир путин, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Вьетнам, Москва, То Лам, Владимир Путин, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Путин высказался об участии Вьетнама в юбилее Победы

Путин назвал участие Вьетнама в юбилее Победы свидетельством дружбы

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам на церемонии подписания документов по итогам встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал участие Вьетнама в праздновании 80-летия Победы в Москве еще одним свидетельством проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между двумя странами.
Российский лидер в субботу провел в Кремле переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, который в эти дни находится в России с официальным визитом. В пятницу Путин и То Лам вместе с другими зарубежными лидерами приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков сравнил масштаб переговоров на полях празднования Победы с саммитами
Вчера, 14:46
"По Красной площади торжественным маршем, плечом к плечу с военными расчетами из России и других государств прошли 68 курсантов первого армейского офицерского училища Вьетнама. Рассматриваю приуроченный к юбилею Великой Победы визит вьетнамских друзей как еще одно свидетельство проверенной временем дружбы, боевого товарищества и взаимной поддержки между нашими странами", - заявил Путин по итогам переговоров в Кремле.
Президент РФ подчеркнул, что в России хранят память о вьетнамских добровольцах-интернационалистах, героически сражавшихся в рядах Красной Армии в 1941-1942 годах в битве за Москву. Скульптура в их честь была воздвигнута в прошлом году в подмосковном парке "Патриот", упомянул Путин.
"В свою очередь, Советский Союз многое сделал, чтобы помочь молодому вьетнамскому государству выстоять в борьбе за свободу и независимость, содействовал развитию экономики страны, социальной сферы и инфраструктуры, подготовке кадров. И, конечно же, внес заметный вклад в освобождение юга Вьетнама и воссоединение страны. Пятидесятилетие этих исторических событий отмечалось совсем недавно, 30 апреля", - напомнил президент РФ.
Владимир Путин и иностранные лидеры на церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Песков рассказал, что объединяет страны, участвовавшие в юбилее Победы
Вчера, 12:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреРоссияВьетнамМоскваТо ЛамВладимир ПутинДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала