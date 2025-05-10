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Путин рассказал о планах по строительству ветроэлектростанции во Вьетнаме
Путин рассказал о планах по строительству ветроэлектростанции во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал о планах по строительству ветроэлектростанции во Вьетнаме
Российская компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью одна тысяча мегаватт, сообщил президент России... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:39:00+03:00
2025-05-10T16:39:00+03:00
2025-05-10T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью одна тысяча мегаватт, сообщил президент России Владимир Путин В субботу российский лидер провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. "Сегодня одобрены новые соглашения в контексте реализации взаимовыгодных российско-вьетнамских проектов. Компания "Зарубежнефть" будет строить на юго-востоке Вьетнама морскую ветроэлектростанцию мощностью одна тысяча мегаватт", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, зарубежнефть, в мире
Вьетнам, Россия, Владимир Путин, То Лам, Зарубежнефть, В мире
Путин рассказал о планах по строительству ветроэлектростанции во Вьетнаме
Путин: "Зарубежнефть" будет строить во Вьетнаме ветроэлектростанцию