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Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме
Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме
Центр изучения русского языка для всех граждан стран Юго-Восточной Азии скоро откроется во столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:36:00+03:00
2025-05-10T16:36:00+03:00
2025-05-10T16:36:00+03:00
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Центр изучения русского языка для всех граждан стран Юго-Восточной Азии скоро откроется во столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени Пушкина, сообщил президент России Владимир Путин. "Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого в соответствии с подписанным сегодня межправосоглашением в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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вьетнам, юго-восточная азия, россия, владимир путин, в мире
Вьетнам, Юго-Восточная Азия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме
Путин: центр изучения русского языка для граждан стран ЮВА откроют во Вьетнаме