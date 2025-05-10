https://ria.ru/20250510/putin-2016223141.html

Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме

Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025

Путин рассказал об открытии центра изучения русского языка во Вьетнаме

Центр изучения русского языка для всех граждан стран Юго-Восточной Азии скоро откроется во столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:36:00+03:00

2025-05-10T16:36:00+03:00

2025-05-10T16:36:00+03:00

вьетнам

юго-восточная азия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Центр изучения русского языка для всех граждан стран Юго-Восточной Азии скоро откроется во столице Вьетнама на базе филиала Института русского языка имени Пушкина, сообщил президент России Владимир Путин. "Уже много лет в столице Вьетнама действует филиал Института русского языка имени Пушкина, на базе которого в соответствии с подписанным сегодня межправосоглашением в скором времени откроется региональный центр обучения русскому языку для граждан стран всей Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-вьетнамских переговоров.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016220370.html

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вьетнам, юго-восточная азия, россия, владимир путин, в мире