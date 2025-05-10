https://ria.ru/20250510/putin-2016222701.html
Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама
Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025
Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама
Президент РФ Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:33:00+03:00
2025-05-10T16:33:00+03:00
2025-05-10T16:33:00+03:00
россия
вьетнам
владимир путин
то лам
безопасность
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Вьетнамом. Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. Во время заявления по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин подтвердил слова То Лама о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. "Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы ", - сказал Путин. Члены вьетнамской делегации встретили слова президента РФ аплодисментами и улыбками.
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internet-group@rian.ru
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Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности
Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
2025-05-10T16:33
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РИА Новости
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россия, вьетнам, владимир путин, то лам, безопасность
Россия, Вьетнам, Владимир Путин, То Лам, Безопасность
Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама
Путин на переговорах с То Ламом процитировал песню "Красная Армия всех сильней"