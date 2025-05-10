https://ria.ru/20250510/putin-2016222701.html

Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама

Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама - РИА Новости, 10.05.2025

Путин процитировал слова из песни на переговорах с лидером Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:33:00+03:00

2025-05-10T16:33:00+03:00

2025-05-10T16:33:00+03:00

россия

вьетнам

владимир путин

то лам

безопасность

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин процитировал слова из песни "Красная Армия всех сильней", говоря о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности с Вьетнамом. Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. Во время заявления по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин подтвердил слова То Лама о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. "Имею в виду слова известной песни: "От тайги до британских морей Красная армия всех сильней". Исходим из того, что есть основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы ", - сказал Путин. Члены вьетнамской делегации встретили слова президента РФ аплодисментами и улыбками.

https://ria.ru/20250510/putin--2016203971.html

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Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. 2025-05-10T16:33 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вьетнам, владимир путин, то лам, безопасность