https://ria.ru/20250510/putin-2016222570.html

Путин принял приглашение посетить Вьетнам

Путин принял приглашение посетить Вьетнам - РИА Новости, 10.05.2025

Путин принял приглашение посетить Вьетнам

Президент России Владимир Путин принял адресованное ему приглашение посетить Вьетнам, заявил генсекретарь ЦК компартии страны То Лам. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:33:00+03:00

2025-05-10T16:33:00+03:00

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вьетнам

россия

владимир путин

то лам

москва

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин принял адресованное ему приглашение посетить Вьетнам, заявил генсекретарь ЦК компартии страны То Лам. "Я пригласил президента Путина посетить Вьетнам, и он с благодарностью принял это приглашение", - сказал генсекретарь в рамках заявления для прессы после переговоров с Путиным.Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. В пятницу То Лам присутствовал на торжественных мероприятиях в Москве по случаю Дня Победы.Предыдущий визит Путина во Вьетнам состоялся в июне 2024 года. Тогда он тоже встречался, в том числе с То Ламом.

https://ria.ru/20250510/vetnam-2016220370.html

вьетнам

россия

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вьетнам, россия, владимир путин, то лам, москва