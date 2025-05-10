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Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 10.05.2025
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16:23 10.05.2025 (обновлено: 16:35 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016220221.html
Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны
Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 10.05.2025
Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны
Россия и Вьетнама намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:23:00+03:00
2025-05-10T16:35:00+03:00
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вьетнам
москва
то лам
день победы
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнама намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа."Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Я подтверждаю, что такие планы есть… Исходим из того, что есть все основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", - сказал глава государства.То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
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Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности
Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности.
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Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров
Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров.
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россия, вьетнам, москва, то лам, день победы, владимир путин, в мире
Россия, Вьетнам, Москва, То Лам, День Победы, Владимир Путин, В мире
Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны

Путин: РФ и Вьетнам будут укреплять кооперацию в сфере обороны и безопасности

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнама намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа.
"Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Я подтверждаю, что такие планы есть… Исходим из того, что есть все основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", - сказал глава государства.
То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Путин рассказал о турпотоке между Россией и Вьетнамом
Вчера, 16:20
 
РоссияВьетнамМоскваТо ЛамДень ПобедыВладимир ПутинВ мире
 
 
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