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Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны

Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны - РИА Новости, 10.05.2025

Путин: Россия и Вьетнам намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны

Россия и Вьетнама намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:23:00+03:00

2025-05-10T16:23:00+03:00

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия и Вьетнама намерены укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, есть все основания полагать, что все планы будут реализованы, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина и генсека ЦК Компартии Вьетнама То Лама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа."Господин То Лам, наш дорогой друг и товарищ, упомянул еще об одном направлении нашего взаимодействия. Он сказал о планах укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности. Я подтверждаю, что такие планы есть… Исходим из того, что есть все основания полагать, что все наши планы по этому направлению будут реализованы", - сказал глава государства.То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

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Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности Путин о планах по укреплению российско-вьетнамского сотрудничества в сфере обороны и безопасности. 2025-05-10T16:23 true PT0M39S

Заявление Путина по итогам российско-вьетнамских переговоров Путин выступает с заявлением по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T16:23 true PT0M39S

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россия, вьетнам, москва, то лам, день победы, владимир путин, в мире