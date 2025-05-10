https://ria.ru/20250510/putin-2016219630.html

Путин обсудил с генсеком Компартии Вьетнама вопросы международной повестки

Путин обсудил с генсеком Компартии Вьетнама вопросы международной повестки - РИА Новости, 10.05.2025

Путин обсудил с генсеком Компартии Вьетнама вопросы международной повестки

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле обсуждались актуальные вопросы международной... РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:21:00+03:00

2025-05-10T16:21:00+03:00

2025-05-10T16:21:00+03:00

политика

россия

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то лам

владимир путин

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле обсуждались актуальные вопросы международной повестки дня. Переговоры Путина и То Лама в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа. "Естественно, в ходе переговоров мы рассмотрели и актуальные темы глобальной и региональной повестки. Подчеркну, позиции России Вьетнама по ним во многом близки или полностью совпадают", - сказал глава государства. То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.

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политика, россия, вьетнам, москва, то лам, владимир путин