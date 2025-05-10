Рейтинг@Mail.ru
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:16 10.05.2025
https://ria.ru/20250510/putin-2016218872.html
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме
Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:16:00+03:00
2025-05-10T16:16:00+03:00
владимир путин
россия
вьетнам
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016200716_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_7ec6e3b6b35af98fedcb75fa256d222c.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме, заявил президент России Владимир Путин. "Компании из России заинтересованы также подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в Республике (Вьетнам - ред.) объектов гидрогенерации", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
https://ria.ru/20250510/rossija-2016218164.html
россия
вьетнам
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров
Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров.
2025-05-10T16:16
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016200716_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_d57ef1691ef02917f2f784afffbc9843.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, вьетнам, в мире
Владимир Путин, Россия, Вьетнам, В мире
Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме

Путин: РФ заинтересована в реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме, заявил президент России Владимир Путин.
"Компании из России заинтересованы также подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в Республике (Вьетнам - ред.) объектов гидрогенерации", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.
Флаг Вьетнама - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Вчера, 16:13
 
Владимир ПутинРоссияВьетнамВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала