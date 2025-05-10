https://ria.ru/20250510/putin-2016218872.html

Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме

Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме - РИА Новости, 10.05.2025

Россия выразила интерес к реконструкции объектов гидрогенерации во Вьетнаме

Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.05.2025

2025-05-10T16:16:00+03:00

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владимир путин

россия

вьетнам

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Компании из России заинтересованы в подключении к работам по реконструкции сооружений гидрогенерации во Вьетнаме, заявил президент России Владимир Путин. "Компании из России заинтересованы также подключиться к сооружению и модернизации имеющихся в Республике (Вьетнам - ред.) объектов гидрогенерации", - сказал Путин по итогам российско-вьетнамских переговоров.

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Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров Начало церемонии подписания совместных документов по итогам российско-вьетнамских переговоров. 2025-05-10T16:16 true PT0M30S

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владимир путин, россия, вьетнам, в мире