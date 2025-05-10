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Путин назвал переговоры России и Вьетнама конструктивными - РИА Новости, 10.05.2025
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16:05 10.05.2025 (обновлено: 16:10 10.05.2025)
https://ria.ru/20250510/putin-2016217142.html
Путин назвал переговоры России и Вьетнама конструктивными
Путин назвал переговоры России и Вьетнама конструктивными - РИА Новости, 10.05.2025
Путин назвал переговоры России и Вьетнама конструктивными
Переговоры России и Вьетнама в Кремле прошли в конструктивной атмосфере, обсуждалась международная повестка дня и двусторонние отношения, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.05.2025
2025-05-10T16:05:00+03:00
2025-05-10T16:10:00+03:00
россия
вьетнам
москва
владимир путин
то лам
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры России и Вьетнама в Кремле прошли в конструктивной атмосфере, обсуждалась международная повестка дня и двусторонние отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа."Все это (сотрудничество РФ и Вьетнама и укрепление двусторонних отношений - ред.) наглядно подтверждают состоявшиеся с товарищем То Ламом переговоры. В теплой и конструктивной атмосфере мы подробно обсудили весь спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия и международной повестки дня", - сказал глава государства.То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
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россия, вьетнам, москва, владимир путин, то лам
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, То Лам
Путин назвал переговоры России и Вьетнама конструктивными

Путин: переговоры РФ и Вьетнама в Кремле прошли в конструктивной атмосфере

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры России и Вьетнама в Кремле прошли в конструктивной атмосфере, обсуждалась международная повестка дня и двусторонние отношения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Переговоры Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом в Кремле прошли в субботу, они длились почти три часа.
"Все это (сотрудничество РФ и Вьетнама и укрепление двусторонних отношений - ред.) наглядно подтверждают состоявшиеся с товарищем То Ламом переговоры. В теплой и конструктивной атмосфере мы подробно обсудили весь спектр вопросов российско-вьетнамского взаимодействия и международной повестки дня", - сказал глава государства.
То Лам находится в РФ с официальным визитом 8-11 мая. В пятницу он принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве.
Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь Коммунистической партии Вьетнама То Лам во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
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РоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинТо Лам
 
 
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